Освободились российские моряки, которых 72 дня удерживали в плену

Экипаж судна «Авангард» застрял в украинском порту 24 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Оказавшиеся в плену в начале спецоперации РФ на Украине члены экипажа российского судна «Авангард» были освобождены и вернулись домой. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Благодаря огромной работе, проделанной по поручению президента Российской Федерации совместно нами, Минобороны России и МИД России, освобождены незаконно удерживаемые в Украине 11 членов экипажа судна „Авангард“, граждан РФ», — написала Москалькова в своем telegram-канале.

По ее словам, сухогруз еще в декабре прошлого года прибыл из Греции на ремонт в украинский порт Измаил. Однако с началом спецоперации РФ 24 февраля был заблокирован охраной и пограничниками и находился практически в полной изоляции от внешнего мира 72 дня. «Морякам запрещали общаться с родственниками, они не могли покинуть судно, остались без средств к существованию, все это время были без лекарств и медицинской помощи», — рассказала омбудсмен.

Россия проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. Приоритетом российских военных глава государства обозначил исключение напрасных жертв среди мирного населения и корректное обращение с украинскими пленными.

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