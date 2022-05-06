Вечный огонь, возмутивший депутата из ХМАО, вновь загорелся

Вечный огонь отключали для проведения обслуживания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вечный огонь в Урае (ХМАО) вновь загорелся. Его отключали для проведения обслуживания, сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте.

«Подготовка факельной системы Вечного огня началась утром 6 мая, в связи с чем была отключена подача газа по заявке МКУ УЖКХ города Урай, форсунка горелки отправлена на ревизию и пескоструйную обработку от нагара и сажи», — уточнили в пресс-службе мэрии Урая.

Кроме того, на Мемориале Памяти проводят уборку и меняют плитку после зимы. Так же композицию звезды, обрамляющую Вечный огонь, очистят от нагара.

Ранее URA.RU рассказывал, что неработающий Вечный огонь возмутил депутата думы Урая Леонарда Насибуллина. Народный избранник написал обращение в Генпрокуратуру РФ.