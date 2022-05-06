Мэр столицы ХМАО отчитался за разбитые дороги перед губернатором

Максим Ряшин рассказал о состоянии дорог в столице региона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин рассказал губернатору ХМАО Наталье Комаровой о состоянии дорог в столице региона. Их беседа состоялась в рамках прямого эфира на странице главы Югры в соцсети «ВКонтакте».

«Мы не осуществляли текущий ремонт на двух самых проблемных дорогах города, так как, готовили проектную документацию для расширения дороги до трех полос. Кроме того, планируется построить тротуары и несколько контейнерных площадок вдоль дороги», — рассказал Наталье Комаровой глава Ханты-Мансийска.

Также реконструкции одной из проблемных дорог, отметил он, мешали ветхие гаражи. По словам мэра города, в этом году планируется провести максимальный объем работ.

Ранее, жители столицы ХМАО жаловались на транспортный коллапс в городе. Жители Ханты-Мансийска возмущаются из-за долгого ожидания автобусов после смены перевозчика.