06 мая 2022

Мэр столицы ХМАО отчитался за разбитые дороги перед губернатором

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сургут , дорога, трасса сургут-лянтор
Максим Ряшин рассказал о состоянии дорог в столице региона Фото:

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин рассказал губернатору ХМАО Наталье Комаровой о состоянии дорог в столице региона. Их беседа состоялась в рамках прямого эфира на странице главы Югры в соцсети «ВКонтакте».

«Мы не осуществляли текущий ремонт на двух самых проблемных дорогах города, так как, готовили проектную документацию для расширения дороги до трех полос. Кроме того, планируется построить тротуары и несколько контейнерных площадок вдоль дороги», — рассказал Наталье Комаровой глава Ханты-Мансийска.

Также реконструкции одной из проблемных дорог, отметил он, мешали ветхие гаражи. По словам мэра города, в этом году планируется провести максимальный объем работ.

Ранее, жители столицы ХМАО жаловались на транспортный коллапс в городе. Жители Ханты-Мансийска возмущаются из-за долгого ожидания автобусов после смены перевозчика.

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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин рассказал губернатору ХМАО Наталье Комаровой о состоянии дорог в столице региона. Их беседа состоялась в рамках прямого эфира на странице главы Югры в соцсети «ВКонтакте». «Мы не осуществляли текущий ремонт на двух самых проблемных дорогах города, так как, готовили проектную документацию для расширения дороги до трех полос. Кроме того, планируется построить тротуары и несколько контейнерных площадок вдоль дороги», — рассказал Наталье Комаровой глава Ханты-Мансийска. Также реконструкции одной из проблемных дорог, отметил он, мешали ветхие гаражи. По словам мэра города, в этом году планируется провести максимальный объем работ. Ранее, жители столицы ХМАО жаловались на транспортный коллапс в городе. Жители Ханты-Мансийска возмущаются из-за долгого ожидания автобусов после смены перевозчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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