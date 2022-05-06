06 мая 2022

Губернатор Махонин помог вернуть ветерану похищенные награды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин вернул ветерану награды, похищенные в середине 1990-х Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин восстановил награды за боевые и трудовые заслуги ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Вахрушеву. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

«В прошлом году пообещал Аркадию Григорьевичу Вахрушеву восстановить его боевые награды, они были похищены. Сегодня 15 наград за боевые и трудовые заслуги вернулись к герою», — написал Махонин в своем telegram-канале.

Возвращение похищенных медалей произошло во время мероприятия «Встреча поколений». Губернатор встретился с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, участниками локальных войн и школьниками.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае 2021 года губернатор Дмитрий Махонин пообщался с ветеранами Великой Отечественной по видеосвязи. Во время встречи глава региона пообещал вернуть похищенные в середине 90-х годов медали ветерана Аркадия Вахрушева.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин восстановил награды за боевые и трудовые заслуги ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Вахрушеву. Об этом глава региона сообщил в соцсетях. «В прошлом году пообещал Аркадию Григорьевичу Вахрушеву восстановить его боевые награды, они были похищены. Сегодня 15 наград за боевые и трудовые заслуги вернулись к герою», — написал Махонин в своем telegram-канале. Возвращение похищенных медалей произошло во время мероприятия «Встреча поколений». Губернатор встретился с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, участниками локальных войн и школьниками. Ранее URA.RU сообщало, что в мае 2021 года губернатор Дмитрий Махонин пообщался с ветеранами Великой Отечественной по видеосвязи. Во время встречи глава региона пообещал вернуть похищенные в середине 90-х годов медали ветерана Аркадия Вахрушева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...