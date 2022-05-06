Губернатор Махонин помог вернуть ветерану похищенные награды

Дмитрий Махонин вернул ветерану награды, похищенные в середине 1990-х Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин восстановил награды за боевые и трудовые заслуги ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Вахрушеву. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

«В прошлом году пообещал Аркадию Григорьевичу Вахрушеву восстановить его боевые награды, они были похищены. Сегодня 15 наград за боевые и трудовые заслуги вернулись к герою», — написал Махонин в своем telegram-канале.

Возвращение похищенных медалей произошло во время мероприятия «Встреча поколений». Губернатор встретился с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, участниками локальных войн и школьниками.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае 2021 года губернатор Дмитрий Махонин пообщался с ветеранами Великой Отечественной по видеосвязи. Во время встречи глава региона пообещал вернуть похищенные в середине 90-х годов медали ветерана Аркадия Вахрушева.