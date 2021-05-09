Пермский губернатор пообещал ветерану вернуть похищенные медали

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Вахрушеву восстановить похищенные у него медали. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
«Узнал сегодня, что у Вас в середине 90-х годов похитили медали. Постараемся, чтобы в июне все Ваши медали были восстановлены, и Вы смогли их носить…», — передает разговор губернатора с ветераном РИА «Новости». Уточняется, что в День Победы Махонин пообщался с несколькими участниками и ветеранами ВОВ по видеосвязи.
Ранее сообщалось, что во время проведения 38-минутного Парада Победы на закрытой для зрителей территории пермского института ФСИН со словами поздравлений выступили губернатор Махонин и мэр Перми Алексей Демкин. В мероприятии также участвовали главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, Герой России, депутат регионального законодательного собрания Сергей Яшкин.
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