В МЧС сообщили о локализации всех пожаров в Красноярском крае 07 мая 2022 в 23:31 Размер текста - 17 + Все пожары в Красноярском крае локализованы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Все пожары, охватившие в субботу населенные пункты в Красноярском крае, локализованы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. На данный момент продолжается тушение пожара в 13 районах. «В Красноярском крае пожарная обстановка стабилизировалась. Продолжается тушение пожаров в 13 муниципальных районах края. Все пожары локализованы», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что в результате пожара пострадали 484 строения. Для тушения привлекались 814 человек и 294 единицы техники. 7 мая в Красноярском крае пожары распространились в более чем 16 населенных пунктах, рассказывали в МЧС региона. Про последним данным. в результате ЧП погибли семь человек, еще 14 были госпитализированы. Тушение огня осложнено сильным ветром. По словам губернатора края Александра Усса, скорость ветра в отдельных районах достигает 40 метров в секунду при прогнозе 25 метров в секунду. Глава региона ввел режим ЧС и поручил отключить электричество в части территорий, за исключением объектов жизнеобеспечения. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU . Все пожары, охватившие в субботу населенные пункты в Красноярском крае, локализованы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. На данный момент продолжается тушение пожара в 13 районах. «В Красноярском крае пожарная обстановка стабилизировалась. Продолжается тушение пожаров в 13 муниципальных районах края. Все пожары локализованы», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что в результате пожара пострадали 484 строения. Для тушения привлекались 814 человек и 294 единицы техники. 7 мая в Красноярском крае пожары распространились в более чем 16 населенных пунктах, рассказывали в МЧС региона. Про последним данным. в результате ЧП погибли семь человек, еще 14 были госпитализированы. Тушение огня осложнено сильным ветром. По словам губернатора края Александра Усса, скорость ветра в отдельных районах достигает 40 метров в секунду при прогнозе 25 метров в секунду. Глава региона ввел режим ЧС и поручил отключить электричество в части территорий, за исключением объектов жизнеобеспечения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям