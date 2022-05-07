В МЧС сообщили о локализации всех пожаров в Красноярском крае

Все пожары, охватившие в субботу населенные пункты в Красноярском крае, локализованы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. На данный момент продолжается тушение пожара в 13 районах.
«В Красноярском крае пожарная обстановка стабилизировалась. Продолжается тушение пожаров в 13 муниципальных районах края. Все пожары локализованы», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что в результате пожара пострадали 484 строения. Для тушения привлекались 814 человек и 294 единицы техники.
7 мая в Красноярском крае пожары распространились в более чем 16 населенных пунктах, рассказывали в МЧС региона. Про последним данным. в результате ЧП погибли семь человек, еще 14 были госпитализированы. Тушение огня осложнено сильным ветром. По словам губернатора края Александра Усса, скорость ветра в отдельных районах достигает 40 метров в секунду при прогнозе 25 метров в секунду. Глава региона ввел режим ЧС и поручил отключить электричество в части территорий, за исключением объектов жизнеобеспечения.
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