Переодетые в форму РФ нацисты обстреливали дома в ДНР на камеру

07 мая 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

Нацисты в ДНР переоделись в форму ВС РФ и обстреляли дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР обстреливали дома и мародерствовали на бронетехнике со знаком «Z». Все зверства боевиков ВСУ снимали иностранные и западные журналисты. Об этом рассказал руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком „Z“ обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, нацистов сопровождали иностранные и украинские журналисты, которые и засняли постановочные «акты мародерства». Как утверждает генерал полковник, очередной фейк будет опубликован после того, как российская армия освободит эти города. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы, опубликованные на сайте ведомства, показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины, о которых умалчивает официальный Киев. Также посол России в США Анатолий Антонов обвинил Украину в дезинформационной кампании против Москвы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР обстреливали дома и мародерствовали на бронетехнике со знаком «Z». Все зверства боевиков ВСУ снимали иностранные и западные журналисты. Об этом рассказал руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком „Z“ обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, нацистов сопровождали иностранные и украинские журналисты, которые и засняли постановочные «акты мародерства». Как утверждает генерал полковник, очередной фейк будет опубликован после того, как российская армия освободит эти города. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы, опубликованные на сайте ведомства, показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины, о которых умалчивает официальный Киев. Также посол России в США Анатолий Антонов обвинил Украину в дезинформационной кампании против Москвы.