Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Запорожье

Украинские военные 29 апреля нанесли ракетный удар по жилому дому в Пологовском районе города Орехова Запорожской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, в случившемся боевики обвиняют российскую армию.
«29 апреля 2022 года в Пологовском районе города Орехова Запорожской области проведена эвакуация мирных жителей, после чего подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому, расположенному в Безымянном проезде», — рассказал Мизинцев в ходе брифинга. Генерал-полковник назвал эту акцию в спешке подготовленной провокацией, свойственной нынешней киевской власти. Он также предупредил о намерении Украины распространить эту информацию о якобы «злодеяниях русских» через западные СМИ.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так они пытались выдать видео из США за удары по ВС РФ. Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ публикацию назвали «постановкой киевского режима». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о о якобы «братской могиле» с 900 телами гражданских в Киевской области. Слова политика опровергла полиция Киева.
Украинские военные 29 апреля нанесли ракетный удар по жилому дому в Пологовском районе города Орехова Запорожской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, в случившемся боевики обвиняют российскую армию. «29 апреля 2022 года в Пологовском районе города Орехова Запорожской области проведена эвакуация мирных жителей, после чего подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому, расположенному в Безымянном проезде», — рассказал Мизинцев в ходе брифинга. Генерал-полковник назвал эту акцию в спешке подготовленной провокацией, свойственной нынешней киевской власти. Он также предупредил о намерении Украины распространить эту информацию о якобы «злодеяниях русских» через западные СМИ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так они пытались выдать видео из США за удары по ВС РФ. Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ публикацию назвали «постановкой киевского режима». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о о якобы «братской могиле» с 900 телами гражданских в Киевской области. Слова политика опровергла полиция Киева.