Жительница ЯНАО обвинила врача в национализме

Жительница Салехарда обвинила офтальмолога в национализме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Салехарда (ЯНАО) обвинила врача-офтальмолога в национализме. Анонимный пост с обвинением размещен в группе «Подслушано в Салехарде» на сайте «ВКонтакте».

«У кабинета стояли только граждане киргизской национальности, не одного русского! Врач тоже с Киргизии! Сейчас нас принимать не будут, только своих, которые приехали с ближнего зарубежья! А вы как хотите так и живите!» — возмущается анонимный пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Из поста следует, что женщина с ребенком (ребенок состоит на диспансерном учете по зрению) пыталась попасть на прием к врачу-офтальмологу. Врач отказал ей в приеме без предварительной записи. Пришлось обратиться за помощью к главврачу детской поликлиники, после чего ей был назначен прием на ближайшее свободное время. Жительницу Салехарда возмутило большое количество людей «киргизской национальности» перед кабинетом офтальмолога.

«Ну да, толком русских врачей нет. Иногда фиг поймешь что они говорят», — соглашается с автором Анастасия Бунина. «А русского ни одного, так это потому что Вы живете в многонациональной стране и там мог стоять как русский так и не русский. И вообще ваш пост расизмом попахивает», — замечает Ольга Устюжанина. «Автор, вы случайно, не правнучка Геббельса? Возомнили себя „арийской расой“, а все остальные, по вашему, унтерменш?» — возмущается позицией автора Александра Сунгурова.

«В ГБУЗ СОКБ, как и в других медицинских организациях ЯНАО, плановый прием специалистов осуществляется по предварительной записи. Запись осуществляется на 14 календарных дней вперед, Отметим, что дискриминация пациентов и сотрудников по национальному признаку в ГБУЗ „СОКБ“ исключена», — прокомментировали ситуацию представители Салехардской окружной клинической больницы.

Позже, в той же группе появился анонимный пост с извинениями: «Хочу извинится перед врачом — офтальмологом, все было написано на эмоциях! Некрасивая ситуация получилась! Никогда не относилась плохо к другим национальностям, стыдно».

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в ГБУЗ СОКБ с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU рассказывало о трудностях с записью к офтальмологу в Лабытнанги. Там один врач в отпуске, а другой уволился.

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