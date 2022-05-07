Курганцы беспокоятся о голодающих пожарных

Жители Кургана беспокоятся о питании пожарных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы беспокоятся о том, как в нынешней ситуации организованно питание пожарных, которые каждый день борются с огнем в регионе. Об этом местные жители делятся в соцсетях.

«Очень хочется обратить внимание руководство МЧС на то, как организовано питание пожарных в эти дни, когда они без сна и отдыха борются с огнем. Питание никак не организованно совершенно. Муж больше суток был на пожаре, машина с едой ехала столько же», — написал подписчик группы «Курган» во «ВКонтакте». Автор, который предпочел остаться анонимным, также поблагодарил местных жителей, на чьих территориях работали пожарные. Многие из этих людей приносили еду, воду и лекарства.

В комментариях официальное сообщество Центра управления регионом (ЦУР) в ВК ответили, что по информации областного главного управления МЧС, задержки в обеспечении питанием были краткосрочными. Продукты не могли доставить на момент, когда пожарные постоянно перемещались, а также находились в задымленных местах. «В данный момент обеспечение питанием и питьем не только пожарных, но и всех добровольцев оказывающих помощь в тушении пожаров или окарауливании участков налажено», — отметили в информации.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана пытаются помочь найти продукты пожарным. Пакеты с продуктами для бригады по ошибке попали не в тот автомобиль.