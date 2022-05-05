Курганцы помогают пожарным найти продукты

Бригада пожарных остались без продуктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана через соцсети пытается найти продукты пожарных, которые на парковке, по ошибке попали не тот автомобиль. Пост опубликован в сообществе «ЧП Курган» во «ВКонтакте».

«Сегодня вечером в Семейном магните пожарные покупали продукты. На парковке перепутали машину и положили три пакета с продуктами в белую Toyota Hilux», — написал курганец, который предпочел остаться анонимным.

В итоге машина с продуктами пожарных уехала. Бригада осталась без еды. Написавший сообщение оставил свой номер телефона и просит связаться с ним тому, кому достались продукты. Большинство людей в комментариях отнеслись с пониманием к ситуации и пытаются помочь. «Что удивительного? У них глаза слезятся от дыма, голова болит, от усталости могли и перепутать», «Сейчас начнутся выходные. Возможно, люди захотят помочь. Хотя бы воды, еды парням привезти», — пишут в комментариях под постом.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре под Курганом, вблизи поселка Чистопрудный. Огонь тушат неделю — с 28 апреля. Угрозы населенным пунктам нет. Пожарные спасли от огня поселок и ближайшие дачные кооперативы рядом с Курганом.