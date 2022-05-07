07 мая 2022
06 мая 2022

Автобус с фанатами «Спартака» перевернулся на трассе под Миассом

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, трасса м5, окрестности миасса, дорога
В аварии есть пострадавшие Фото:

Частный микроавтобус перевернулся на трассе под Миассом Челябинской области. В нем ехали футбольные болельщики из Златоуста, сообщают очевидцы в соцсетях.

«На повороте возле Селянкино в кювет улетел автобус с болельщиками „Спартака“ из Златоуста, которые ехали с матча „Урал“ — „Спартак“. Много скорых и пожарок, есть жертвы», — сообщается в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

В автобусе ехали 15 человек. О количестве пострадавших и погибших не сообщается.

Очевидцы сообщают о пострадавших в ДТП

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, авария с микроавтобусом Peugeot Boxer произошла на 32-м километре автодороги 75К-015 в 23:40 по местному времени. Транспортное средство съехало в кювет, после чего перевернулось. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано 12 человек и три единицы техники от МЧС, а также три человека и одна единица техники от ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области».

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Частный микроавтобус перевернулся на трассе под Миассом Челябинской области. В нем ехали футбольные болельщики из Златоуста, сообщают очевидцы в соцсетях. «На повороте возле Селянкино в кювет улетел автобус с болельщиками „Спартака“ из Златоуста, которые ехали с матча „Урал“ — „Спартак“. Много скорых и пожарок, есть жертвы», — сообщается в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В автобусе ехали 15 человек. О количестве пострадавших и погибших не сообщается. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, авария с микроавтобусом Peugeot Boxer произошла на 32-м километре автодороги 75К-015 в 23:40 по местному времени. Транспортное средство съехало в кювет, после чего перевернулось. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано 12 человек и три единицы техники от МЧС, а также три человека и одна единица техники от ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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