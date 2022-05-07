Рогозин обвинил США в причастности к убийству российских военных

08 мая 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

Прямое участие США в передаче Киеву разведданных не замазать, считает Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Скрыть прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче Киеву разведданных вряд ли удастся. Так глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал слова директора ЦРУ Уильяма Бернса о недавних утечках в прессу об обмене США разведывательной информацией с Украиной. «Поздно пить боржоми, мистер Бернс. Мы с Вами хорошо знакомы <…> Вам вряд ли удастся замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче разведданных, в том числе космических сервисов связи и наблюдения, которые осуществлялись орбитальными группировками Соединенных Штатов, включая Старлинк, и Евросоюза», — написал Рогозин в своем telergram-канале. Ранее газета New York Times писала, что администрация президента США Джо Байдена предоставляла ВСУ данные о дислокации российских солдат и офицеров в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Американский телеканал CNN утверждал, что Вашингтон предоставлял Киеву разведданные о местоположении российского крейсера «Москва», который в середине апреля затонул в Черном море. Позднее Байден потребовал от американских спецслужб остановить утечки в прессу сведений о разведывательной помощи Украине, предает RT. Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что считает «рискованным и безответственным» слив таких данных в СМИ, дополняет «Царьград». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Скрыть прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче Киеву разведданных вряд ли удастся. Так глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал слова директора ЦРУ Уильяма Бернса о недавних утечках в прессу об обмене США разведывательной информацией с Украиной. «Поздно пить боржоми, мистер Бернс. Мы с Вами хорошо знакомы <…> Вам вряд ли удастся замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче разведданных, в том числе космических сервисов связи и наблюдения, которые осуществлялись орбитальными группировками Соединенных Штатов, включая Старлинк, и Евросоюза», — написал Рогозин в своем telergram-канале. Ранее газета New York Times писала, что администрация президента США Джо Байдена предоставляла ВСУ данные о дислокации российских солдат и офицеров в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Американский телеканал CNN утверждал, что Вашингтон предоставлял Киеву разведданные о местоположении российского крейсера «Москва», который в середине апреля затонул в Черном море. Позднее Байден потребовал от американских спецслужб остановить утечки в прессу сведений о разведывательной помощи Украине, предает RT. Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что считает «рискованным и безответственным» слив таких данных в СМИ, дополняет «Царьград».