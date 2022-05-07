Британия выделит Украине дополнительные 1,6 млрд долларов

08 мая 2022 в 04:30 Размер текста - 17 +

Минфин Великобритании распорядился о дополнительных 1,6 млрд долларов Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Великобритании направит дополнительно 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов) на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Об этом заявил глава Минфина Соединенного Королевства Риши Сунак. «Мы непоколебимы в своей поддержке жителей Украины. Дополнительные 1,3 млрд фунтов помогут обеспечить необходимую военную и операционную поддержку, которая им необходима», — говорится в заявлении Минфина, которое цитирует радиостанция Эл-би-си. Россия по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса. Как заявляли в Минобороны РФ, армия Вооруженных сил Украины на протяжении всей операции получает военную помощь от стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки. В частности, президент США Джо Байден в апреле попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Киеву. Однако уже в мае американский лидер выделил последние 150 миллионов долларов на помощь, заявив, что его «администрация исчерпала все финансирование, которое может быть использовано». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Правительство Великобритании направит дополнительно 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов) на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Об этом заявил глава Минфина Соединенного Королевства Риши Сунак. «Мы непоколебимы в своей поддержке жителей Украины. Дополнительные 1,3 млрд фунтов помогут обеспечить необходимую военную и операционную поддержку, которая им необходима», — говорится в заявлении Минфина, которое цитирует радиостанция Эл-би-си. Россия по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса. Как заявляли в Минобороны РФ, армия Вооруженных сил Украины на протяжении всей операции получает военную помощь от стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки. В частности, президент США Джо Байден в апреле попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Киеву. Однако уже в мае американский лидер выделил последние 150 миллионов долларов на помощь, заявив, что его «администрация исчерпала все финансирование, которое может быть использовано».