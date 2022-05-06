Байден утвердил последний пакет помощи Украине. «Администрация исчерпала финансирование»

07 мая 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден выделил последние 150 миллионов долларов на помощь Украине, доступные его администрации. Об этом он заявил в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома. «Я объявляю об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование», — говорится в заявлении Джо Байдена. Он отметил, что его «администрация исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи для Украины». Потому глава государства заявил, что конгресс США должен быстро предоставить ему запрошенное дополнительное финансирование. Также Белый дом опубликовал меморандум, направленный госсекретарю США Энтони Блинкену от Байдена. В документе сообщается, что на помощь Украине Вашингтон выделяет 150 миллионов долларов, распорядиться которыми должен глава Госдепа. Также американский лидер призвал другие государства поставлять Украине оружие и боеприпасы «непрерывным потоком». Ранее сообщалось, что Байден намеревался выделить на помощь Украине более 100 миллионов долларов. В конце апреля президент США попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Президент прогрессивной группы Public Citizen Роберт Вайсман считает, что Байден раздает оружие США, не обращая внимание на проблемы внутри страны. Госдепе заявили, что у Вашингтона имеются «неисчерпаемые» запасы оружия для Украины. Тем временем Джо Байден, выступая перед американцами, забыл, какую страну он поддерживает в спецоперации. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Как отмечал президент страны Владимир Путин, действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, страдающим от восьмилетнего геноцида киевского режима.