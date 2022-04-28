Reuters: Байден просит помощи у конгресса для поддержки Украины

29 апреля 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

Байден попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой выделить дополнительно 33 миллиарда долларов, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского лидера. «Этот законопроект нужен нам, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу. Стоимость этой борьбы недешева, но уступка перед агрессией будет еще дороже», — сказал Байден, передает Reuters. Он считает, что из общей суммы 20 миллиардов необходимо направить на вооружения и снаряжение для украинских военнослужащих. По его словам, на экономическую поддержку потребуется 8,5 миллиардов долларов, а 3 миллиарда долларов хватит на обеспечение продовольственной безопасности. Ранее Байден заявил, что США отправят на Украину военную помощь на 800 миллионов долларов. Он отметил, что туда войдет тяжелая артиллерия и 144 тысячи снарядов, беспилотники. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. По его словам, Россия хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, Евросоюз и США поставляют Украине оружие и технику. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой выделить дополнительно 33 миллиарда долларов, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского лидера. «Этот законопроект нужен нам, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу. Стоимость этой борьбы недешева, но уступка перед агрессией будет еще дороже», — сказал Байден, передает Reuters. Он считает, что из общей суммы 20 миллиардов необходимо направить на вооружения и снаряжение для украинских военнослужащих. По его словам, на экономическую поддержку потребуется 8,5 миллиардов долларов, а 3 миллиарда долларов хватит на обеспечение продовольственной безопасности. Ранее Байден заявил, что США отправят на Украину военную помощь на 800 миллионов долларов. Он отметил, что туда войдет тяжелая артиллерия и 144 тысячи снарядов, беспилотники. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. По его словам, Россия хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, Евросоюз и США поставляют Украине оружие и технику.