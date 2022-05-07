07 мая 2022

В Екатеринбурге блогер попрыгал по машинам ради хайпа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский шоумен прыгает по машинам ради лайков Фото:

Блогер Идрис Кис Кис из Екатеринбурга попрыгал по машинам ради лайков. Он снял клип на свою песню «Работа не нужна» и опубликовал его в соцсети «ВКонтакте».

Юный шоумен привлек внимание горожан яркой прической и странным поведением. Блогер в форме сотрудника «Бургер Кинга» станцевал с метелкой возле МакАвто, отпугивая посетителей. После этого он залез на крышу автомобиля и начал кричать в мегафон «Свободная касса!».

Клип блогера уже набрал более 100 тысяч просмотров. В комментариях Идриса начали сравнивать с Моргенштерном (признан в РФ иноагентом). Но чтобы добиться хайпа предлагают переехать в Москву.

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Блогер Идрис Кис Кис из Екатеринбурга попрыгал по машинам ради лайков. Он снял клип на свою песню «Работа не нужна» и опубликовал его в соцсети «ВКонтакте». Юный шоумен привлек внимание горожан яркой прической и странным поведением. Блогер в форме сотрудника «Бургер Кинга» станцевал с метелкой возле МакАвто, отпугивая посетителей. После этого он залез на крышу автомобиля и начал кричать в мегафон «Свободная касса!». Клип блогера уже набрал более 100 тысяч просмотров. В комментариях Идриса начали сравнивать с Моргенштерном (признан в РФ иноагентом). Но чтобы добиться хайпа предлагают переехать в Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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