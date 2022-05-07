В Екатеринбурге блогер попрыгал по машинам ради хайпа. Видео

08 мая 2022 в 05:23 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский шоумен прыгает по машинам ради лайков Фото: сообщество «Идрис Кис-Кис / Путь Артиста» в соцсети «ВКонтакте» Блогер Идрис Кис Кис из Екатеринбурга попрыгал по машинам ради лайков. Он снял клип на свою песню «Работа не нужна» и опубликовал его в соцсети «ВКонтакте». Юный шоумен привлек внимание горожан яркой прической и странным поведением. Блогер в форме сотрудника «Бургер Кинга» станцевал с метелкой возле МакАвто, отпугивая посетителей. После этого он залез на крышу автомобиля и начал кричать в мегафон «Свободная касса!». Клип блогера уже набрал более 100 тысяч просмотров. В комментариях Идриса начали сравнивать с Моргенштерном (признан в РФ иноагентом). Но чтобы добиться хайпа предлагают переехать в Москву. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Блогер Идрис Кис Кис из Екатеринбурга попрыгал по машинам ради лайков. Он снял клип на свою песню «Работа не нужна» и опубликовал его в соцсети «ВКонтакте». Юный шоумен привлек внимание горожан яркой прической и странным поведением. Блогер в форме сотрудника «Бургер Кинга» станцевал с метелкой возле МакАвто, отпугивая посетителей. После этого он залез на крышу автомобиля и начал кричать в мегафон «Свободная касса!». Клип блогера уже набрал более 100 тысяч просмотров. В комментариях Идриса начали сравнивать с Моргенштерном (признан в РФ иноагентом). Но чтобы добиться хайпа предлагают переехать в Москву.