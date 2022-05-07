07 мая 2022
06 мая 2022

В ЯНАО ветерана лишили возможности отпраздновать 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Промышленный клипарт. Магнитогорск, инвалидная коляска
От подъезда ветерана, инвалида 1 группы, украли пандус Фото:

Ребенка войны из Надыма (ЯНАО) Екатерину Пащенко неизвестные лишили возможности принять участие в праздничных мероприятиях, украв пандус около подъезда. О произошедшем сообщило интернет-издание «Ямал 1».

«Украли пандус у инвалида: в Надыме дитя войны лишили возможности увидеть Парад Победы», — сообщает «Ямал 1». Об исчезновении пандуса стало известно со слов сына ветерана.

83-летняя Екатерина Пащенко — дитя войны и инвалид 1 группы. Выбраться из дома без пандуса она самостоятельно не сможет. Сейчас с ситуацией разбираются правоохранительные органы.

Администрация Надыма связалась с представителями Волонтеров Победы и местного отделения партии «Единая Россия». Активисты пообещали ветерану оказать необходимую помощь и сопроводить женщину во время праздничных мероприятий, добавило издание.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в горадминистрацию, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказывало об инвалиде из Ноябрьска. Мужчина не может попасть в лифт из-за офиса судебных приставов, расположенного на первом этаже и перекрывающего к нему доступ.

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Ребенка войны из Надыма (ЯНАО) Екатерину Пащенко неизвестные лишили возможности принять участие в праздничных мероприятиях, украв пандус около подъезда. О произошедшем сообщило интернет-издание «Ямал 1». «Украли пандус у инвалида: в Надыме дитя войны лишили возможности увидеть Парад Победы», — сообщает «Ямал 1». Об исчезновении пандуса стало известно со слов сына ветерана. 83-летняя Екатерина Пащенко — дитя войны и инвалид 1 группы. Выбраться из дома без пандуса она самостоятельно не сможет. Сейчас с ситуацией разбираются правоохранительные органы. Администрация Надыма связалась с представителями Волонтеров Победы и местного отделения партии «Единая Россия». Активисты пообещали ветерану оказать необходимую помощь и сопроводить женщину во время праздничных мероприятий, добавило издание. Корреспондент URA.RU отправил запрос в горадминистрацию, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказывало об инвалиде из Ноябрьска. Мужчина не может попасть в лифт из-за офиса судебных приставов, расположенного на первом этаже и перекрывающего к нему доступ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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