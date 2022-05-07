В ЯНАО ветерана лишили возможности отпраздновать 9 мая

От подъезда ветерана, инвалида 1 группы, украли пандус Фото: Илья Московец © URA.RU

Ребенка войны из Надыма (ЯНАО) Екатерину Пащенко неизвестные лишили возможности принять участие в праздничных мероприятиях, украв пандус около подъезда. О произошедшем сообщило интернет-издание «Ямал 1».

«Украли пандус у инвалида: в Надыме дитя войны лишили возможности увидеть Парад Победы», — сообщает «Ямал 1». Об исчезновении пандуса стало известно со слов сына ветерана.

83-летняя Екатерина Пащенко — дитя войны и инвалид 1 группы. Выбраться из дома без пандуса она самостоятельно не сможет. Сейчас с ситуацией разбираются правоохранительные органы.

Администрация Надыма связалась с представителями Волонтеров Победы и местного отделения партии «Единая Россия». Активисты пообещали ветерану оказать необходимую помощь и сопроводить женщину во время праздничных мероприятий, добавило издание.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в горадминистрацию, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказывало об инвалиде из Ноябрьска. Мужчина не может попасть в лифт из-за офиса судебных приставов, расположенного на первом этаже и перекрывающего к нему доступ.