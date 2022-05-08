Спасатели из ЯНАО помогут тюменцам с тушением пожаров

Тюменская область наращивает группировку сил для тушения пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Группировка ноябрьского поисково-спасательного отряда ГКУ «Ямалспас» (ЯНАО) направилась в Тюменскую область для борьбы с природными пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

«По обращению Губернатора Александра Моора, в рамках раннего реагирования и предупреждения ухудшения лесопожарной ситуации, сегодня в регион прибывает дополнительная группировка сил ГКУ „Ямалспас“ в количестве 35 человек из Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, спасатели из ЯНАО также отправятся на ликвидацию пожаров в Сорокинский район (Тюменская область). В пресс-службе уточнили, что переброска лесопожарных формирований осуществлена из-за сохранения пожарной опасности в регионе.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области введен особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне.