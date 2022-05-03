Губернатор Моор продлил ограничения для тюменцев. Список

04 мая 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

В Тюменской области запрещено посещать леса из-за опасности пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлен до 26 мая из-за угрозы пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщили URA.RU в информационном центре правительства региона. Ранее запрет действовал до 5 мая. Кроме того, в рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют: запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора;

запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях;

запрет организациям на проведение пожароопасных работ;

запрет на использование пиротехнических изделий. Противопожарный режим действует в Тюменской области с 15 апреля. За нарушение его требований жителям грозят штрафы. Для граждан они составят от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, и для юрлиц — от 200 до 400 тысяч. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлен до 26 мая из-за угрозы пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщили URA.RU в информационном центре правительства региона. Ранее запрет действовал до 5 мая. Кроме того, в рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют: Противопожарный режим действует в Тюменской области с 15 апреля. За нарушение его требований жителям грозят штрафы. Для граждан они составят от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, и для юрлиц — от 200 до 400 тысяч.