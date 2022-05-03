03 мая 2022
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Губернатор Моор продлил ограничения для тюменцев. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
В Тюменской области запрещено посещать леса из-за опасности пожаров Фото:

Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлен до 26 мая из-за угрозы пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщили URA.RU в информационном центре правительства региона. Ранее запрет действовал до 5 мая.

Кроме того, в рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют:

  • запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора;
  • запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях;
  • запрет организациям на проведение пожароопасных работ;
  • запрет на использование пиротехнических изделий.

Противопожарный режим действует в Тюменской области с 15 апреля. За нарушение его требований жителям грозят штрафы. Для граждан они составят от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, и для юрлиц — от 200 до 400 тысяч.

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Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлен до 26 мая из-за угрозы пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщили URA.RU в информационном центре правительства региона. Ранее запрет действовал до 5 мая. Кроме того, в рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют: Противопожарный режим действует в Тюменской области с 15 апреля. За нарушение его требований жителям грозят штрафы. Для граждан они составят от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, и для юрлиц — от 200 до 400 тысяч.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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