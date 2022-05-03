В Тюменской области запрещено посещать леса из-за опасности пожаров
Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлен до 26 мая из-за угрозы пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщили URA.RU в информационном центре правительства региона. Ранее запрет действовал до 5 мая.
Кроме того, в рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют:
- запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора;
- запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях;
- запрет организациям на проведение пожароопасных работ;
- запрет на использование пиротехнических изделий.
Противопожарный режим действует в Тюменской области с 15 апреля. За нарушение его требований жителям грозят штрафы. Для граждан они составят от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, и для юрлиц — от 200 до 400 тысяч.
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