Курганцам придется рано встать ради шествия в «Бессмертном полку»

08 мая 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Курганских участников «Бессмертного полка» ждут на построение с 8 утра Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жителей Кургана ждут на построение в рядах «Бессмертного полка» 9 мая, начиная с 8 часов утра. О расписании мемориального шествия накануне праздника напомнили в правительстве Курганской области. «В Кургане сбор участников шествия начнется в 8:00 в районе пересечения улиц Гоголя и Пролетарской и продлится ориентировочно до 10:30—10:45, после чего колонна начнет движение», — сообщили в пресс-службе правительства. Марш курганских участников «Бессмертного полка» будет проходить по улице Гоголя. Сначала горожане пересекут площадь имени Ленина, а затем дойдут до ЦПКиО. В этом году памятное шествие в День Победы появится на улицах города после двухлетнего перерыва. Последние два памятных мероприятия курганцам пришлось проводить в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Ранее URA.RU сообщало, что курганским участникам «Бессмертного полка» придется самим печатать портреты своих героев. Также в городской администрации сообщили подробности маршрута шествия. Также в апреле стало известно, что у акции на территории Кургана сменился организатор. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

Жителей Кургана ждут на построение в рядах «Бессмертного полка» 9 мая, начиная с 8 часов утра. О расписании мемориального шествия накануне праздника напомнили в правительстве Курганской области. «В Кургане сбор участников шествия начнется в 8:00 в районе пересечения улиц Гоголя и Пролетарской и продлится ориентировочно до 10:30—10:45, после чего колонна начнет движение», — сообщили в пресс-службе правительства. Марш курганских участников «Бессмертного полка» будет проходить по улице Гоголя. Сначала горожане пересекут площадь имени Ленина, а затем дойдут до ЦПКиО. В этом году памятное шествие в День Победы появится на улицах города после двухлетнего перерыва. Последние два памятных мероприятия курганцам пришлось проводить в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Ранее URA.RU сообщало, что курганским участникам «Бессмертного полка» придется самим печатать портреты своих героев. Также в городской администрации сообщили подробности маршрута шествия. Также в апреле стало известно, что у акции на территории Кургана сменился организатор.