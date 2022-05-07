07 мая 2022
06 мая 2022

Курганцам придется рано встать ради шествия в «Бессмертном полку»

© Служба новостей «URA.RU»
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Бессмертный полк. Курган, афганцы, бессмертный полк, десантура
Курганских участников «Бессмертного полка» ждут на построение с 8 утра Фото:

Жителей Кургана ждут на построение в рядах «Бессмертного полка» 9 мая, начиная с 8 часов утра. О расписании мемориального шествия накануне праздника напомнили в правительстве Курганской области.

«В Кургане сбор участников шествия начнется в 8:00 в районе пересечения улиц Гоголя и Пролетарской и продлится ориентировочно до 10:30—10:45, после чего колонна начнет движение», — сообщили в пресс-службе правительства. Марш курганских участников «Бессмертного полка» будет проходить по улице Гоголя. Сначала горожане пересекут площадь имени Ленина, а затем дойдут до ЦПКиО.

В этом году памятное шествие в День Победы появится на улицах города после двухлетнего перерыва. Последние два памятных мероприятия курганцам пришлось проводить в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Ранее URA.RU сообщало, что курганским участникам «Бессмертного полка» придется самим печатать портреты своих героев. Также в городской администрации сообщили подробности маршрута шествия. Также в апреле стало известно, что у акции на территории Кургана сменился организатор.

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Жителей Кургана ждут на построение в рядах «Бессмертного полка» 9 мая, начиная с 8 часов утра. О расписании мемориального шествия накануне праздника напомнили в правительстве Курганской области. «В Кургане сбор участников шествия начнется в 8:00 в районе пересечения улиц Гоголя и Пролетарской и продлится ориентировочно до 10:30—10:45, после чего колонна начнет движение», — сообщили в пресс-службе правительства. Марш курганских участников «Бессмертного полка» будет проходить по улице Гоголя. Сначала горожане пересекут площадь имени Ленина, а затем дойдут до ЦПКиО. В этом году памятное шествие в День Победы появится на улицах города после двухлетнего перерыва. Последние два памятных мероприятия курганцам пришлось проводить в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Ранее URA.RU сообщало, что курганским участникам «Бессмертного полка» придется самим печатать портреты своих героев. Также в городской администрации сообщили подробности маршрута шествия. Также в апреле стало известно, что у акции на территории Кургана сменился организатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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