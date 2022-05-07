07 мая 2022

Стали известны подробности мощного пожара на Уралмаше

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Освящение новой пожарно-спасательной техники подразделений Федеральной противопожарной службы. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, екатеринбург
Рабочие оперативно приняли меры, благодаря чему удалось избежать серьезного ущерба Фото:

Причиной пожара в жилом комплексе «Изумрудный бор» на Проспекте Космонавтов в Екатеринбурге стало возгорание утеплителя на втором этаже строящегося паркинга. Об этом журналисту URA.RU сообщила пресс-служба компании «УГМК Застройщик», на объекте которого случилось ЧП.

«На втором этаже паркинга при подготовке к заливочным работам пола загорелся экструдированный пенополистирол, который был уложен с целью теплоизоляции», — сообщила пресс-служба. Отмечается, что работники генподрядной организации оперативно предприняли необходимые меры для тушения пожара.

«Благодаря тому, что очаг возгорания удалось быстро потушить, значительный ущерб зданию нанесен не был. На сроках строительства данный инцидент никак не скажется», — заверили в компании.

Паркинг жилого комплекс «Изумрудный бор» загорелся днем 8 мая. Пожарные сняли с крыши пожилого человека.

Видео: «4 канал»

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Причиной пожара в жилом комплексе «Изумрудный бор» на Проспекте Космонавтов в Екатеринбурге стало возгорание утеплителя на втором этаже строящегося паркинга. Об этом журналисту URA.RU сообщила пресс-служба компании «УГМК Застройщик», на объекте которого случилось ЧП. «На втором этаже паркинга при подготовке к заливочным работам пола загорелся экструдированный пенополистирол, который был уложен с целью теплоизоляции», — сообщила пресс-служба. Отмечается, что работники генподрядной организации оперативно предприняли необходимые меры для тушения пожара. «Благодаря тому, что очаг возгорания удалось быстро потушить, значительный ущерб зданию нанесен не был. На сроках строительства данный инцидент никак не скажется», — заверили в компании. Паркинг жилого комплекс «Изумрудный бор» загорелся днем 8 мая. Пожарные сняли с крыши пожилого человека. Видео: «4 канал»
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