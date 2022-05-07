Стали известны подробности мощного пожара на Уралмаше

Причиной пожара в жилом комплексе «Изумрудный бор» на Проспекте Космонавтов в Екатеринбурге стало возгорание утеплителя на втором этаже строящегося паркинга. Об этом журналисту URA.RU сообщила пресс-служба компании «УГМК Застройщик», на объекте которого случилось ЧП.
«На втором этаже паркинга при подготовке к заливочным работам пола загорелся экструдированный пенополистирол, который был уложен с целью теплоизоляции», — сообщила пресс-служба. Отмечается, что работники генподрядной организации оперативно предприняли необходимые меры для тушения пожара.
«Благодаря тому, что очаг возгорания удалось быстро потушить, значительный ущерб зданию нанесен не был. На сроках строительства данный инцидент никак не скажется», — заверили в компании.
Паркинг жилого комплекс «Изумрудный бор» загорелся днем 8 мая. Пожарные сняли с крыши пожилого человека.
Видео: «4 канал»
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Причиной пожара в жилом комплексе «Изумрудный бор» на Проспекте Космонавтов в Екатеринбурге стало возгорание утеплителя на втором этаже строящегося паркинга. Об этом журналисту URA.RU сообщила пресс-служба компании «УГМК Застройщик», на объекте которого случилось ЧП. «На втором этаже паркинга при подготовке к заливочным работам пола загорелся экструдированный пенополистирол, который был уложен с целью теплоизоляции», — сообщила пресс-служба. Отмечается, что работники генподрядной организации оперативно предприняли необходимые меры для тушения пожара. «Благодаря тому, что очаг возгорания удалось быстро потушить, значительный ущерб зданию нанесен не был. На сроках строительства данный инцидент никак не скажется», — заверили в компании. Паркинг жилого комплекс «Изумрудный бор» загорелся днем 8 мая. Пожарные сняли с крыши пожилого человека. Видео: «4 канал»