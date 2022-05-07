Главная патриотическая акция «Бессмертный полк» России впервые зародилась в Тюмени (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Главная современная патриотическая акция РФ «Бессмертный полк» зародилась в Тюмени 15 лет назад (в 2007 году) и проходит по сей день в России и в других странах мира. Тогда она называлась «Парадом Победителей». В беседе с корреспондентом URA.RU Павел Белявский директор департамента по общественным связям Тюменской области рассказал о том, как все начиналось.

«Это была идея Геннадия Кирилловича Иванова (председатель Совета ветеранов правоохранительной и военной службы Тюменской области — прим.ред.). Я тогда был руководителем Молодой Гвардии, у нас был Молодежный центр на Грибоедова, 13, и мы поддерживали разные общественные инициативы. Однажды ко мне пришел взрослый мужчина и сказал, что ему приснился сон, будто на параде 9 мая люди несут портреты своих отцов и дедов. Он тогда собрал уже небольшую группу, а мы помогли с печатью портретов, табличками. Прошли тогда на параде вместе. А после этого Геннадий Кириллович сел и отправил во все возможные адреса описание идеи с копиями публикаций тюменским СМИ», — отметил Белявский.

Он уточнил, что Иванов написал всем губернаторам страны, мэрам крупных городов и в общественные организации. «Благодаря активной работе Геннадия Кирилловича идея пошла в народ. И о такой инициативной группе из Томска скатное (крупное — прим. ред.) телевидение сняло фильм, которому и дали название „Бессмертный полк“. Фильм получил ТЭФИ, а акция — известное всем название», — рассказал корреспонденту URA.RU Белявский.

В 2007 году председатель Совета ветеранов Тюменской области Геннадий Иванов организовал «Парад Победителей», по главной улице в Тюмени прошлись люди с портретами своих родственников-фронтовиков. После чего остальные регионы России подхватили идею Иванова. Официально акция «Бессмертный полк» стартовала в Томске лишь в 2011 году.

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