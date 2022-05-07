В Челябинской области ищут 13-летнюю девочку

Девочка вчера ушла из дома на северо-западе Челябинска. До сих пор ее не могут найти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области разыскивают 13-летнюю Елену Гибадуллину. Как сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС», девочка ушла из дома 7 мая и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

«Внимание! Пропал человек. Елена Гибадуллина 2004 года рождения. 7 мая ушла из дома на Комсомольском проспекте в Челябинске и до сих пор ее местонахождение неизвестно», — сообщил поисковый отряд на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Девочка была одета в черную рубашку в белую клетку, классические брюки черного цвета и белые кроссовки. На вид ей 13-14 лет, рост 160 сантиметров.

Любую информацию о местоположении ребенка можно сообщить в полицию и по номерам 02 или 112. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда по номеру 8-351-277-79-11.