Президент ФРГ заявил о крахе европейской мечты из-за Украины

Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сожаления из-за происходящего Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за конфликта на Украине мечта о «едином европейском доме» терпит крах. Такое заявление сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

«[Первый и единственный президент СССР] Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах», — сказал он на выступлении на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов, трансляция велась на официальном сайте организации.

Свое выступление он начал с благодарности союзникам на Западе и Востоке, которые освободили Германию от нацизма 77 лет назад, передает «Национальная служба новостей». Ранее Штайнмайера не пустили на Украину из-за якобы его тесных связей с Россией. После этого он провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого последний пригласил немецкого коллегу посетить Киев с официальным визитом, пишет Дни.ру.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Несмотря на то, что Россия стремится защитить мирное населении Донбасса от обстрелов ВСУ на этой территории, страны Запада ввели против РФ санкции, которые коснулись экономического, банковского, нефтегазового сектора. Однако запрет на российский газ может привести к расколу Евросоюза. Венгрия, входящая в состав ЕС, уже заявляла, что не одобрит ограничений против РФ, которые касаются энергетики.

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