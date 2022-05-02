Reuters: Европа смягчит антироссийские санкции

02 мая 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Венгрия и Словакия зависят от нефти из РФ, пишет издание Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз может предложить Венгрии и Словакии отказаться от эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщили чиновники ЕС. «Европейская комиссия может избавить Венгрию и Словакию от эмбарго на покупку российской нефти, которое сейчас готовится, опасаясь того, насколько эти две страны зависят от российской нефти», — передает агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников Евросоюза. Ожидается, что во вторник Еврокомиссия закончит работу над шестым пакетом антироссийских санкций, который будет включать запрет на приобретение нефти из РФ. Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. Некоторые страны также отказались от российских энергоресурсов. Ранее Венгрия заявляла, что не одобрит ограничений против РФ, которые касаются энергетики. Ряд стран также заявлял о недовольстве ситуацией на энергетическом рынке. Власти РФ отмечали, что санкции оказывают негативное влияние и на страны Запада. Там нарушаются системы логистики и расчетов, увеличивается инфляция. Запрет на российский газ может привести к расколу Евросоюза, цитирует «Ридус» гендиректора крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонарда Бирнбаума. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Евросоюз может предложить Венгрии и Словакии отказаться от эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщили чиновники ЕС. «Европейская комиссия может избавить Венгрию и Словакию от эмбарго на покупку российской нефти, которое сейчас готовится, опасаясь того, насколько эти две страны зависят от российской нефти», — передает агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников Евросоюза. Ожидается, что во вторник Еврокомиссия закончит работу над шестым пакетом антироссийских санкций, который будет включать запрет на приобретение нефти из РФ. Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. Некоторые страны также отказались от российских энергоресурсов. Ранее Венгрия заявляла, что не одобрит ограничений против РФ, которые касаются энергетики. Ряд стран также заявлял о недовольстве ситуацией на энергетическом рынке. Власти РФ отмечали, что санкции оказывают негативное влияние и на страны Запада. Там нарушаются системы логистики и расчетов, увеличивается инфляция. Запрет на российский газ может привести к расколу Евросоюза, цитирует «Ридус» гендиректора крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонарда Бирнбаума.