Сомнолог рассказала о смертельно опасном виде сонливости

09 мая 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

При апноэ человек страдает от недостатка кислорода, сказала Екатерина Племянникова Фото: Анна Майорова © URA.RU Состояние человека, страдающего от апноэ, сопоставимо с опьянением. Из-за недостатка кислорода в организме риск попасть в ДТП у водителя с таким диагнозом увеличивается в семь раз. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова. «Самая опасная дневная сонливость возникает при наличии апноэ. Это задержки дыхания во сне, которые часто ассоциированы с храпом. Проблема в том, что поскольку задержка дыхания происходит во сне, человек может на это и не жаловаться. В результате такой задержки дыхания происходит снижение содержания кислорода крови и нехватка его во всех тканях и органах. На каждый эпизод апноэ мозг пробуждается. В результате этого во время сна организм не отдыхает и, как следствие, днем возникает сонливость. Если человек с апноэ садится за руль — это сопоставимо с легким опьянением. Риск попасть в ДТП у человека с апноэ увеличивается в семь раз», — сказала Екатерина Племянникова. По ее словам, если сонливость беспокоит длительное время необходимо обратиться к специалисту. «На приеме врач сможет предположить: связана сонливость с нарушением гигиены сна или может быть проявлением какого-либо заболевания. Он назначит обследование для исключения заболеваний, которые вызывают сонливость. Если у вас имеется храп или нарушения сна, вам следует обратиться к сомнологу. Врач проведет диагностику сна и определит, есть ли у вас апноэ или неврологические расстройства сна. С результатами диагностики врач сможет назначить вам эффективное лечение. Если вы избавитесь от дневной сонливости, то почувствуете прилив сил, повышение работоспособности и настроения», — подчеркнула терапевт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Состояние человека, страдающего от апноэ, сопоставимо с опьянением. Из-за недостатка кислорода в организме риск попасть в ДТП у водителя с таким диагнозом увеличивается в семь раз. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова. «Самая опасная дневная сонливость возникает при наличии апноэ. Это задержки дыхания во сне, которые часто ассоциированы с храпом. Проблема в том, что поскольку задержка дыхания происходит во сне, человек может на это и не жаловаться. В результате такой задержки дыхания происходит снижение содержания кислорода крови и нехватка его во всех тканях и органах. На каждый эпизод апноэ мозг пробуждается. В результате этого во время сна организм не отдыхает и, как следствие, днем возникает сонливость. Если человек с апноэ садится за руль — это сопоставимо с легким опьянением. Риск попасть в ДТП у человека с апноэ увеличивается в семь раз», — сказала Екатерина Племянникова. По ее словам, если сонливость беспокоит длительное время необходимо обратиться к специалисту. «На приеме врач сможет предположить: связана сонливость с нарушением гигиены сна или может быть проявлением какого-либо заболевания. Он назначит обследование для исключения заболеваний, которые вызывают сонливость. Если у вас имеется храп или нарушения сна, вам следует обратиться к сомнологу. Врач проведет диагностику сна и определит, есть ли у вас апноэ или неврологические расстройства сна. С результатами диагностики врач сможет назначить вам эффективное лечение. Если вы избавитесь от дневной сонливости, то почувствуете прилив сил, повышение работоспособности и настроения», — подчеркнула терапевт.