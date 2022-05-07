07 мая 2022
06 мая 2022

В Тюмени продается крупный ТЦ за четверть миллиарда рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие торгового центра после карантинных мер. Тюмень
Центр интерьера «Ангар» продается за 270 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В Тюмени на улице Демьяна Бедного продается центр интерьера «Ангар» за 270 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи».

«Готовый бизнес, площадь 4895 м², Южный мкр, ул. Демьяна Бедного, цена 270 000 000 рублей. Год постройки — 1970», — говорится в тексте объявления. Там отметили, что ТЦ продается с действующими договорами аренды.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменский бизнес стал одним из самых дорогих в России. Готовый бизнес в Тюмени по стоимости занимает второе место в стране, уступая первую строчку Санкт-Петербургу. Средняя цена составляет 1 млн рублей.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени».

В Тюмени на улице Демьяна Бедного продается центр интерьера «Ангар» за 270 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». «Готовый бизнес, площадь 4895 м², Южный мкр, ул. Демьяна Бедного, цена 270 000 000 рублей. Год постройки — 1970», — говорится в тексте объявления. Там отметили, что ТЦ продается с действующими договорами аренды. Ранее URA.RU сообщало, что тюменский бизнес стал одним из самых дорогих в России. Готовый бизнес в Тюмени по стоимости занимает второе место в стране, уступая первую строчку Санкт-Петербургу. Средняя цена составляет 1 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...