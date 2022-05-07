Центр интерьера «Ангар» продается за 270 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени на улице Демьяна Бедного продается центр интерьера «Ангар» за 270 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи».

«Готовый бизнес, площадь 4895 м², Южный мкр, ул. Демьяна Бедного, цена 270 000 000 рублей. Год постройки — 1970», — говорится в тексте объявления. Там отметили, что ТЦ продается с действующими договорами аренды.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменский бизнес стал одним из самых дорогих в России. Готовый бизнес в Тюмени по стоимости занимает второе место в стране, уступая первую строчку Санкт-Петербургу. Средняя цена составляет 1 млн рублей.