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Тюменский бизнес стал одним из самых дорогих в России

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В Тюмени вырос спрос на готовый бизнес Фото:

В Тюмени готовый бизнес по стоимости занимает второе место в стране, уступая первую строчку Санкт-Петербургу. Об этом сообщили аналитики «Авито».

«Средняя цена в Тюмени составила 1 млн рублей, отстав от цен в Санкт-Петербурге всего на 50 тысяч рублей. Дешевле всего его можно приобрести в Ярославле и Рязани, где средняя цена 250 и 220 тыс. рублей», — пишет РБК со ссылкой на исследование «Авито».

Там отметили, что в начале года купить, например, сельхозпредприятие можно было за 2,5 млн рублей, развлекательный бизнес — за 2,2 млн. При этом ресторанное дело продавали за 1,5 млн рублей. По словам аналитиков, тюменцы больше всего интересовались торговыми и производственными компаниями (спрос вырос на 20%), а также предприятиями общепита (спрос увеличился на 18%).

Ранее URA.RU сообщало о новых мерах поддержки бизнеса в Тюмени. Так, региональные власти снизили кредитные ставки по программам поддержки Инвестиционного агентства Тюменской области и регионального фонда микрофинансирования в диапазоне от 4 до 12% годовых.

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В Тюмени готовый бизнес по стоимости занимает второе место в стране, уступая первую строчку Санкт-Петербургу. Об этом сообщили аналитики «Авито». «Средняя цена в Тюмени составила 1 млн рублей, отстав от цен в Санкт-Петербурге всего на 50 тысяч рублей. Дешевле всего его можно приобрести в Ярославле и Рязани, где средняя цена 250 и 220 тыс. рублей», — пишет РБК со ссылкой на исследование «Авито». Там отметили, что в начале года купить, например, сельхозпредприятие можно было за 2,5 млн рублей, развлекательный бизнес — за 2,2 млн. При этом ресторанное дело продавали за 1,5 млн рублей. По словам аналитиков, тюменцы больше всего интересовались торговыми и производственными компаниями (спрос вырос на 20%), а также предприятиями общепита (спрос увеличился на 18%). Ранее URA.RU сообщало о новых мерах поддержки бизнеса в Тюмени. Так, региональные власти снизили кредитные ставки по программам поддержки Инвестиционного агентства Тюменской области и регионального фонда микрофинансирования в диапазоне от 4 до 12% годовых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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