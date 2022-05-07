В городе ЯНАО депутат поднял флаг на самую высокую точку

Флаг с символом Z водрузили на высоте 127 метров Telegram-канал «Ямал-медиа»

В Ноябрьске (ЯНАО) депутат Тюменской областной думы Владимир Пушкарев поднял флаг с символом Z на мачту городского телепорта. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал-медиа».

«Владимир Пушкарев, Депутат Тюменской областной Думы и альпинист, покоривший высочайшие вершины мира, поднялся на мачту городского телепорта. Таким образом он решил поддержать российских военнослужащих», — отмечается в сообщении.

Высота мачты 127 метров. Подъем на верхнюю площадку занял около 20 минут.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с волонтерами передадут жителям Донбасса Георгиевские ленточки. Символы Дня Победы доставят вместе с гуманитарной помощью.