Депутаты ЯНАО передадут в Донбасс символ Дня Победы

Ленты передадут вместе с гуманитарной помощьюФото: depositphotos.com
Депутаты совместно с волонтерами Ямало-Ненецкого автономного округа передадут жителям Донбасса Георгиевские ленточки. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», символы Дня Победы доставят вместе с гуманитарной помощью.
«Партия направит Георгиевские ленточки вместе с гуманитарной помощью в ЛДНР и на освобожденные территории. Машины, в которых привезут символы Победы, прибудут на территории республик в ближайшее время. Такой запрос поступил от самих жителей Донбасса», — сообщила председатель Совета сторонников «Единой России», лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко на пресс-конференции, посвященной старту акции.
Акция «Георгиевская лента» в этом году пройдет очно в 30 странах, в том числе и на территории Донецкой и Луганской народных республик. Более 30 тысяч добровольцев примут участие в организации мероприятия. Волонтеры будут раздавать ленты до 9 мая на центральных площадях, улицах городов при проведении праздничных мероприятий.
Депутаты совместно с волонтерами Ямало-Ненецкого автономного округа передадут жителям Донбасса Георгиевские ленточки. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», символы Дня Победы доставят вместе с гуманитарной помощью. «Партия направит Георгиевские ленточки вместе с гуманитарной помощью в ЛДНР и на освобожденные территории. Машины, в которых привезут символы Победы, прибудут на территории республик в ближайшее время. Такой запрос поступил от самих жителей Донбасса», — сообщила председатель Совета сторонников «Единой России», лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко на пресс-конференции, посвященной старту акции. Акция «Георгиевская лента» в этом году пройдет очно в 30 странах, в том числе и на территории Донецкой и Луганской народных республик. Более 30 тысяч добровольцев примут участие в организации мероприятия. Волонтеры будут раздавать ленты до 9 мая на центральных площадях, улицах городов при проведении праздничных мероприятий. Ранее сообщалось, что союз десантников ЯНАО начал в Ноябрьске сбор гуманитарной помощи как для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, так и для граждан ДНР и ЛНР. В первый груз общественники собирали медикаменты и военную форму.