Депутаты ЯНАО передадут в Донбасс символ Дня Победы

Ленты передадут вместе с гуманитарной помощью Фото: depositphotos.com

Депутаты совместно с волонтерами Ямало-Ненецкого автономного округа передадут жителям Донбасса Георгиевские ленточки. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», символы Дня Победы доставят вместе с гуманитарной помощью.

«Партия направит Георгиевские ленточки вместе с гуманитарной помощью в ЛДНР и на освобожденные территории. Машины, в которых привезут символы Победы, прибудут на территории республик в ближайшее время. Такой запрос поступил от самих жителей Донбасса», — сообщила председатель Совета сторонников «Единой России», лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко на пресс-конференции, посвященной старту акции.

Акция «Георгиевская лента» в этом году пройдет очно в 30 странах, в том числе и на территории Донецкой и Луганской народных республик. Более 30 тысяч добровольцев примут участие в организации мероприятия. Волонтеры будут раздавать ленты до 9 мая на центральных площадях, улицах городов при проведении праздничных мероприятий.

Ранее сообщалось, что союз десантников ЯНАО начал в Ноябрьске сбор гуманитарной помощи как для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, так и для граждан ДНР и ЛНР. В первый груз общественники собирали медикаменты и военную форму.