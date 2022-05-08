Певица Монеточка ждет ребенка

08 мая 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Монеточка на шестом месяце беременности Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Уроженка Екатеринбурга певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Лиза Монеточка, подтвердила, что ждет ребенка. Певица рассказала о пополнении в семье во время интервью с журналисткой Ириной Шихман на youtube-канале «А поговорить?». «Мы долго к этому готовились. Тогда как раз подходил к концу коронавирус, волна совсем спадала, и мы подумали, что сейчас — самое время. Я на шестом месяце беременности, у меня будет девочка», — поделилась 23-летняя исполнительница. В декабре 2020 года она вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. Сначала она отпраздновала свою свадьбу в Москве, а во второй раз, почти через три месяца — на исторической родине в Екатеринбурге. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Уроженка Екатеринбурга певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Лиза Монеточка, подтвердила, что ждет ребенка. Певица рассказала о пополнении в семье во время интервью с журналисткой Ириной Шихман на youtube-канале «А поговорить?». «Мы долго к этому готовились. Тогда как раз подходил к концу коронавирус, волна совсем спадала, и мы подумали, что сейчас — самое время. Я на шестом месяце беременности, у меня будет девочка», — поделилась 23-летняя исполнительница. В декабре 2020 года она вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. Сначала она отпраздновала свою свадьбу в Москве, а во второй раз, почти через три месяца — на исторической родине в Екатеринбурге.