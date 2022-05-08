Певица Монеточка ждет ребенка

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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Монеточка на шестом месяце беременности Фото:

Уроженка Екатеринбурга певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Лиза Монеточка, подтвердила, что ждет ребенка. Певица рассказала о пополнении в семье во время интервью с журналисткой Ириной Шихман на youtube-канале «А поговорить?».

«Мы долго к этому готовились. Тогда как раз подходил к концу коронавирус, волна совсем спадала, и мы подумали, что сейчас — самое время. Я на шестом месяце беременности, у меня будет девочка», — поделилась 23-летняя исполнительница.

В декабре 2020 года она вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. Сначала она отпраздновала свою свадьбу в Москве, а во второй раз, почти через три месяца — на исторической родине в Екатеринбурге.

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Уроженка Екатеринбурга певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Лиза Монеточка, подтвердила, что ждет ребенка. Певица рассказала о пополнении в семье во время интервью с журналисткой Ириной Шихман на youtube-канале «А поговорить?». «Мы долго к этому готовились. Тогда как раз подходил к концу коронавирус, волна совсем спадала, и мы подумали, что сейчас — самое время. Я на шестом месяце беременности, у меня будет девочка», — поделилась 23-летняя исполнительница. В декабре 2020 года она вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. Сначала она отпраздновала свою свадьбу в Москве, а во второй раз, почти через три месяца — на исторической родине в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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