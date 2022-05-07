07 мая 2022
06 мая 2022

В ЯНАО в аварии с такси пострадали четыре человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Изоляция. Тюмень., дтп, авария, весна
Кроссовер врезался в такси Фото:

В Салехарде в машину такси врезался кроссовер. Пассажиров такси — женщину и троих детей увезли в больницу, сообщает telegram-канал «Ямал-медиа».

«В салоне находились четыре пассажира — женщина и трое детей. Медики скорой помощи увезли их на обследование. Серьезных травм, по предварительным данным, никто не получил», — отмечается в сообщении.

Кроссовер выехал на встречную полосу. Причины ДТП выясняются. Оперативно получить комментарий по инциденту в ГИБДД УМВД России по ЯНАО не удалось.

В Новом Уренгое произошла авария со смертельным исходом. Два человека, ехавшие в легковой машине ВАЗ-2112, погибли до приезда медиков.

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В Салехарде в машину такси врезался кроссовер. Пассажиров такси — женщину и троих детей увезли в больницу, сообщает telegram-канал «Ямал-медиа». «В салоне находились четыре пассажира — женщина и трое детей. Медики скорой помощи увезли их на обследование. Серьезных травм, по предварительным данным, никто не получил», — отмечается в сообщении. Кроссовер выехал на встречную полосу. Причины ДТП выясняются. Оперативно получить комментарий по инциденту в ГИБДД УМВД России по ЯНАО не удалось. В Новом Уренгое произошла авария со смертельным исходом. Два человека, ехавшие в легковой машине ВАЗ-2112, погибли до приезда медиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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