Кроссовер врезался в такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Салехарде в машину такси врезался кроссовер. Пассажиров такси — женщину и троих детей увезли в больницу, сообщает telegram-канал «Ямал-медиа».

«В салоне находились четыре пассажира — женщина и трое детей. Медики скорой помощи увезли их на обследование. Серьезных травм, по предварительным данным, никто не получил», — отмечается в сообщении.

Кроссовер выехал на встречную полосу. Причины ДТП выясняются. Оперативно получить комментарий по инциденту в ГИБДД УМВД России по ЯНАО не удалось.

В Новом Уренгое произошла авария со смертельным исходом. Два человека, ехавшие в легковой машине ВАЗ-2112, погибли до приезда медиков.