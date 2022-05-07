Челябинские спасатели предупредили о высокой пожарной опасности

Риск лесных пожаров сохраняется в большинстве районов Челябинской области Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области 9 и 10 мая сохраняется высокая пожарная опасность. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, одновременно повышается риск чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны лесными пожарами и угрозой перехода природных пожаров в населенные пункты.

«9 и 10 мая в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность. Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с лесными пожарами, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных», — сообщили спасатели.

По данным Главного управления лесами Челябинской области, сегодня в регионе зафиксировано 12 лесных пожаров на территории порядка 25 га. Благодаря быстрому обнаружению пожары удается ликвидировать на малых площадях. В целом штатная обстановка майских праздников, без угрозы для населенных пунктов.

Особый противопожарный режим (ОПР) введен на территории Челябинской области с 30 апреля. Жителям запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву на садовых участках и в лесах. Во время действия ОПР штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличиваются вдвое.

При обнаружении лесного пожара, информацию о нем можно передать по телефону 8-800-100-94-00 или короткому номеру 112. Региональная диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме.