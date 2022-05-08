В Верхней Пышме (Свердловская область) команда региональной КПРФ поздравила ветеранов ВОВ с Днем Победы. Ветеранам подарили мешки с картошкой и луком, фотографии опубликовал член партии Игорь Котельников в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня в рамках акции „Мы помним и гордимся“ командой [КПРФ] поздравили жителей города с Днем Победы», — сообщил Котельников.
В комментариях стали иронизировать над подарками, упакованными в мешки. Внутри пакета жители обнаружили картофель, морковь, лук и поздравительную открытку с 9 мая. Председатель Свердловского обкома в КПРФ Александр Ивачев заявил журналисту URA.RU, что ничего не знает о поздравлении в Верхней Пышме.
КПРФ раздает жителям Верхней Пышмы поздравительные мешки
Фото: Игорь Котельников в соцсети «ВКонтакте»
Содержимое поздравительного набора
Фото: telegram-канал «ИродЪ Уральский»
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В Верхней Пышме (Свердловская область) команда региональной КПРФ поздравила ветеранов ВОВ с Днем Победы. Ветеранам подарили мешки с картошкой и луком, фотографии опубликовал член партии Игорь Котельников в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в рамках акции „Мы помним и гордимся“ командой [КПРФ] поздравили жителей города с Днем Победы», — сообщил Котельников. В комментариях стали иронизировать над подарками, упакованными в мешки. Внутри пакета жители обнаружили картофель, морковь, лук и поздравительную открытку с 9 мая. Председатель Свердловского обкома в КПРФ Александр Ивачев заявил журналисту URA.RU, что ничего не знает о поздравлении в Верхней Пышме.