08 мая 2022
07 мая 2022

КПРФ подарила свердловским ветеранам мешок картошки и лука. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Партия КПРФ в Рамаде. Екатеринбург , гуманитарная помощь, кпрф, гуманитарная помощь донбассу
Коммунистическая партия подарила жителям Верхней Пышмы мешки с овощами Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) команда региональной КПРФ поздравила ветеранов ВОВ с Днем Победы. Ветеранам подарили мешки с картошкой и луком, фотографии опубликовал член партии Игорь Котельников в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в рамках акции „Мы помним и гордимся“ командой [КПРФ] поздравили жителей города с Днем Победы», — сообщил Котельников.

В комментариях стали иронизировать над подарками, упакованными в мешки. Внутри пакета жители обнаружили картофель, морковь, лук и поздравительную открытку с 9 мая. Председатель Свердловского обкома в КПРФ Александр Ивачев заявил журналисту URA.RU, что ничего не знает о поздравлении в Верхней Пышме.

КПРФ раздает жителям Верхней Пышмы поздравительные мешки
Фото:
Содержимое поздравительного набора
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В Верхней Пышме (Свердловская область) команда региональной КПРФ поздравила ветеранов ВОВ с Днем Победы. Ветеранам подарили мешки с картошкой и луком, фотографии опубликовал член партии Игорь Котельников в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в рамках акции „Мы помним и гордимся“ командой [КПРФ] поздравили жителей города с Днем Победы», — сообщил Котельников. В комментариях стали иронизировать над подарками, упакованными в мешки. Внутри пакета жители обнаружили картофель, морковь, лук и поздравительную открытку с 9 мая. Председатель Свердловского обкома в КПРФ Александр Ивачев заявил журналисту URA.RU, что ничего не знает о поздравлении в Верхней Пышме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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