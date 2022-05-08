Ранее о предстоящей эвакуации транспортных средств предупреждали в полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Парковки в центре Челябинска в ночь на 9 мая очистили от автомобилей. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы. Ранее о предстоящей эвакуации транспортных средств вдоль проспекта Ленина и с прилегающих улиц предупреждали в пресс-службе областного ГУ МВД.

«Челябинск перевыполнил план», — указал участник сообщества «Изнанка Челябинска» во ВКонтакте Михаил Попов. Он приложил фото, на которых все парковки центра города очищены от автомобилей.

В региональном главке полиции челябинцев предупреждали, что из зоны проведения массовых мероприятий будут эвакуированы припаркованные автомобили. Горожанам предложили заранее предусмотреть другое место для парковки и отнестись к данным мерам безопасности с пониманием.

Центр Челябинска очистили от припаркованных машин Фото в сообществе «Изнанка Челябинска» во ВКонтакте