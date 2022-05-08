08 мая 2022
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Центр Челябинска очистили от автомобилей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, эвакуатор, непогода, климат, дождь, эвакуаторщики
Ранее о предстоящей эвакуации транспортных средств предупреждали в полиции Фото:

Парковки в центре Челябинска в ночь на 9 мая очистили от автомобилей. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы. Ранее о предстоящей эвакуации транспортных средств вдоль проспекта Ленина и с прилегающих улиц предупреждали в пресс-службе областного ГУ МВД.

«Челябинск перевыполнил план», — указал участник сообщества «Изнанка Челябинска» во ВКонтакте Михаил Попов. Он приложил фото, на которых все парковки центра города очищены от автомобилей.

В региональном главке полиции челябинцев предупреждали, что из зоны проведения массовых мероприятий будут эвакуированы припаркованные автомобили. Горожанам предложили заранее предусмотреть другое место для парковки и отнестись к данным мерам безопасности с пониманием.

Центр Челябинска очистили от припаркованных машин

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Парковки в центре Челябинска в ночь на 9 мая очистили от автомобилей. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы. Ранее о предстоящей эвакуации транспортных средств вдоль проспекта Ленина и с прилегающих улиц предупреждали в пресс-службе областного ГУ МВД. «Челябинск перевыполнил план», — указал участник сообщества «Изнанка Челябинска» во ВКонтакте Михаил Попов. Он приложил фото, на которых все парковки центра города очищены от автомобилей. В региональном главке полиции челябинцев предупреждали, что из зоны проведения массовых мероприятий будут эвакуированы припаркованные автомобили. Горожанам предложили заранее предусмотреть другое место для парковки и отнестись к данным мерам безопасности с пониманием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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