В центре Челябинска принудительно эвакуируют все машины

Эвакуация начнется 8 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 8 мая с 19:00 часов все парковки вдоль проспекта Ленина закроются сотрудниками областного ГИБДД. Автомобили, которые оставят владельцы на этих парковках, эвакуируют. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«8 мая с 19.00 в Челябинске будут проводиться мероприятия по перемещению автотранспортных средств, находящихся в зонах проведения массовых мероприятий, в целях обеспечения беспрепятственного прохода участников шествия „Бессмертный полк“. Сотрудники полиции обращаются к автовладельцам, проживающих в домах, расположенных вблизи мест проведения мероприятий, а также вдоль пути следования шествия, с просьбой предусмотреть заранее место парковки, расположенное вне зоны проведения массовых мероприятий», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В областном главке полиции попросили отнестись с пониманием к принимаемым мерам обеспечения безопасности граждан. В День Победы 9 мая центр Челябинска будет перекрыт с 06:00 до 18:00. Кроме того, в тот же день с 20.00 до 23.00 в связи с запуском фейерверка движение транспорта также будет закрыто.