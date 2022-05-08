Пермских владельцев тюнингованных авто перехитрили в ГИБДД

Сотрудники полиции заранее приехали на место встречи пермских любителей заниженных и затонированных автомобилей у Коммунального моста. Всего было выписано свыше 60 штрафов. О предстоящем мероприятии автоинспекторы узнали из анонсов в интернете, к нему водители готовились несколько дней.
«К часу дня 8 мая на улицу Спешилова начали съезжаться машины, преимущественно российского производства. Однако, сотрудники полиции подъехали раньше. Они останавливали автомобили с нарушениями, водителям выписывали протоколы за внесение изменения в конструкцию транспортного средства», — написано на странице в соцсети «ВКонтакте» ГИБДД Перми.
Автовладельцы были не согласны и пытались «на месте убедить полицейских, что закон они не нарушают». В ведомстве подчеркивают, что много протоколов было составлено за тонировку, «некоторые автомобилисты сняли ее на месте». Также были составлены протоколы на водителей за управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности и за неоплаченные вовремя штрафы.
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Сотрудники полиции заранее приехали на место встречи пермских любителей заниженных и затонированных автомобилей у Коммунального моста. Всего было выписано свыше 60 штрафов. О предстоящем мероприятии автоинспекторы узнали из анонсов в интернете, к нему водители готовились несколько дней. «К часу дня 8 мая на улицу Спешилова начали съезжаться машины, преимущественно российского производства. Однако, сотрудники полиции подъехали раньше. Они останавливали автомобили с нарушениями, водителям выписывали протоколы за внесение изменения в конструкцию транспортного средства», — написано на странице в соцсети «ВКонтакте» ГИБДД Перми. Автовладельцы были не согласны и пытались «на месте убедить полицейских, что закон они не нарушают». В ведомстве подчеркивают, что много протоколов было составлено за тонировку, «некоторые автомобилисты сняли ее на месте». Также были составлены протоколы на водителей за управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности и за неоплаченные вовремя штрафы.