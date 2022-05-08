В Кургане проходят праздничные мероприятия в честь 77-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Они проводятся в традиционном формате впервые с 2019 года, два года массовые праздничные мероприятия не проводились из-за пандемии COVID.
С 8 часов утра в центре Кургана, в районе пересечения улиц Гоголя и Пролетарской, началось формирование колонны «Бессмертного полка». Центральные улицы в городе перекрыты.
09:5009.05.2022 Курганские силовики сегодня работает в усиленном режиме. Для обеспечения правопорядка 9 Мая по области будет задействовано более 1700 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных организаций и народных дружинников. Кроме того, в регионе пройдут рейды по выявлению граждан и предпринимателей, нарушающих запрет на продажу алкоголя.
В Кургане проходят праздничные мероприятия в честь 77-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Они проводятся в традиционном формате впервые с 2019 года, два года массовые праздничные мероприятия не проводились из-за пандемии COVID. С 8 часов утра в центре Кургана, в районе пересечения улиц Гоголя и Пролетарской, началось формирование колонны «Бессмертного полка». Центральные улицы в городе перекрыты. 09:50 09.05.2022 Курганские силовики сегодня работает в усиленном режиме. Для обеспечения правопорядка 9 Мая по области будет задействовано более 1700 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных организаций и народных дружинников. Кроме того, в регионе пройдут рейды по выявлению граждан и предпринимателей, нарушающих запрет на продажу алкоголя.