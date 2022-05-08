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В Кургане празднуют День Победы. Онлайн трансляция URA.RU

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Репетиция парада. Курган, площадь ленина, парад, парад победы, 9 мая
В Кургане проходят праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото:

В Кургане проходят праздничные мероприятия в честь 77-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Они проводятся в традиционном формате впервые с 2019 года, два года массовые праздничные мероприятия не проводились из-за пандемии COVID.

С 8 часов утра в центре Кургана, в районе пересечения улиц Гоголя и Пролетарской, началось формирование колонны «Бессмертного полка». Центральные улицы в городе перекрыты.

09:50 09.05.2022 Курганские силовики сегодня работает в усиленном режиме. Для обеспечения правопорядка 9 Мая по области будет задействовано более 1700 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных организаций и народных дружинников. Кроме того, в регионе пройдут рейды по выявлению граждан и предпринимателей, нарушающих запрет на продажу алкоголя.

В Кургане проходят праздничные мероприятия в честь 77-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Они проводятся в традиционном формате впервые с 2019 года, два года массовые праздничные мероприятия не проводились из-за пандемии COVID. С 8 часов утра в центре Кургана, в районе пересечения улиц Гоголя и Пролетарской, началось формирование колонны «Бессмертного полка». Центральные улицы в городе перекрыты. 09:50 09.05.2022 Курганские силовики сегодня работает в усиленном режиме. Для обеспечения правопорядка 9 Мая по области будет задействовано более 1700 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных организаций и народных дружинников. Кроме того, в регионе пройдут рейды по выявлению граждан и предпринимателей, нарушающих запрет на продажу алкоголя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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