В Кургане празднуют День Победы. Онлайн трансляция URA.RU

09 мая 2022 в 09:43 Размер текста - 17 +

В Кургане проходят праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане проходят праздничные мероприятия в честь 77-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Они проводятся в традиционном формате впервые с 2019 года, два года массовые праздничные мероприятия не проводились из-за пандемии COVID. С 8 часов утра в центре Кургана, в районе пересечения улиц Гоголя и Пролетарской, началось формирование колонны «Бессмертного полка». Центральные улицы в городе перекрыты. 09:50 Курганские силовики сегодня работает в усиленном режиме. Для обеспечения правопорядка 9 Мая по области будет задействовано более 1700 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных организаций и народных дружинников. Кроме того, в регионе пройдут рейды по выявлению граждан и предпринимателей, нарушающих запрет на продажу алкоголя.

В Кургане проходят праздничные мероприятия в честь 77-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Они проводятся в традиционном формате впервые с 2019 года, два года массовые праздничные мероприятия не проводились из-за пандемии COVID. С 8 часов утра в центре Кургана, в районе пересечения улиц Гоголя и Пролетарской, началось формирование колонны «Бессмертного полка». Центральные улицы в городе перекрыты. 09:50 09.05.2022 Курганские силовики сегодня работает в усиленном режиме. Для обеспечения правопорядка 9 Мая по области будет задействовано более 1700 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных организаций и народных дружинников. Кроме того, в регионе пройдут рейды по выявлению граждан и предпринимателей, нарушающих запрет на продажу алкоголя.