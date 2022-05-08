Парад Победы в Екатеринбурге впервые проходит без главкома ЦВО. Фото

09 мая 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

Парад Победы в Екатеринбурге в этот раз принял генерал-майор Рустам Миннекаев Фото: Размик Закарян © URA.RU Впервые за многие годы парад Победы в Екатеринбурге проходит без главнокомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). В отсутствие генерал-полковника Александра Лапина парадом руководит генерал-майор Рустам Миннекаев — зам Лапина, исполняющий его обязанности, передает корреспондент URA.RU. «На площадь взъезжает временно исполняющий обязанности главнокомандующего войсками Центрального военного округа Миннекаев Рустам Сахибназарович», — объявил ведущий Роман Дорохин (замминистра культуры Свердловской области). После этого Миннекаев принял доклад о готовности войск и объехал парадный строй. В этом году в параде войск Екатеринбургского гарнизона участвуют 2,5 тысячи военных, 50 единиц боевой техники, включая танк Т-34, бронеавтомобили БА-64, бронетранспортеры БТР-40 и другую технику. А в авиапараде ожидается пролет транспортных самолетов Ан-26 и Ан-12, пассажирского турбореактивного самолета Ту-134, двух самолетов-разведчиков Су-24МР и двух сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Судя по информации из открытых источников, Александр Лапин, возглавляющий штаб ЦВО с ноября 2017 года, находится в зоне боевых действий на Украине. В частности, 28 апреля он вручал награды бойцам, отличившимся в ходе военной спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации этой страны. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Впервые за многие годы парад Победы в Екатеринбурге проходит без главнокомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). В отсутствие генерал-полковника Александра Лапина парадом руководит генерал-майор Рустам Миннекаев — зам Лапина, исполняющий его обязанности, передает корреспондент URA.RU. «На площадь взъезжает временно исполняющий обязанности главнокомандующего войсками Центрального военного округа Миннекаев Рустам Сахибназарович», — объявил ведущий Роман Дорохин (замминистра культуры Свердловской области). После этого Миннекаев принял доклад о готовности войск и объехал парадный строй. В этом году в параде войск Екатеринбургского гарнизона участвуют 2,5 тысячи военных, 50 единиц боевой техники, включая танк Т-34, бронеавтомобили БА-64, бронетранспортеры БТР-40 и другую технику. А в авиапараде ожидается пролет транспортных самолетов Ан-26 и Ан-12, пассажирского турбореактивного самолета Ту-134, двух самолетов-разведчиков Су-24МР и двух сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Судя по информации из открытых источников, Александр Лапин, возглавляющий штаб ЦВО с ноября 2017 года, находится в зоне боевых действий на Украине. В частности, 28 апреля он вручал награды бойцам, отличившимся в ходе военной спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации этой страны.