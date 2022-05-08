Губернатор ХМАО обратилась к ветеранам во время Парада Победы

09 мая 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась к 24 ветеранам ВОВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила с Днем Победы всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в ХМАО. Об этом она заявила во время Парада Победы в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU. «С нами в Югре 9 мая встречает 24 ветерана Великой Отечественной войны. Каждый день их жизни колоссальная ценность. Для нас счастье быть с вами, дорогие ветераны. Вы научили нас быть милосердными и ответственными за мир», — заявила губернатор Югры. Кроме того, глава региона отметила вклад Югры в гуманитарную миссию на Донбассе. В Луганскую и Донецкую народную республики были отправлены больше 200 тонн гуманитарного груза. 13 югорских военнослужащих погибли в результате проведения спецоперации на Украине. Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила с Днем Победы всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в ХМАО. Об этом она заявила во время Парада Победы в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU. «С нами в Югре 9 мая встречает 24 ветерана Великой Отечественной войны. Каждый день их жизни колоссальная ценность. Для нас счастье быть с вами, дорогие ветераны. Вы научили нас быть милосердными и ответственными за мир», — заявила губернатор Югры. Кроме того, глава региона отметила вклад Югры в гуманитарную миссию на Донбассе. В Луганскую и Донецкую народную республики были отправлены больше 200 тонн гуманитарного груза. 13 югорских военнослужащих погибли в результате проведения спецоперации на Украине. Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.