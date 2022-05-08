В ХМАО празднуют День Победы. Прямая трансляция URA.RU

09 мая 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Мероприятия в традиционном формате проходят впервые за несколько лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО, впервые за два года, мероприятия ко Дню Победы проходят оффлайн. Праздничные мероприятия пройдут в каждом из 22 муниципальных образований. URA.RU ведет трансляцию событий, начиная с Ханты-Мансийска и заканчивая праздничными салютами в городах региона. 11:20 На мероприятия, посвященные Дню Победы в Сургуте, пришли несколько тысяч местных жителей. «Только участников больше полутысячи», — заявили местные власти. Сейчас все ждут начала шествия «Бессмертного полка». Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU 11:05 Мероприятия, посвященные Дню Победы начались в Сургуте. «Дорогие ветераны, мы вас не подведем. Победа будет за нами. Сургут, с Днем Победы», — заявил на открытии торжественного митинга мэр города Андрей Филатов. 11:00 «Бессмертный полк» в Ханты-Мансийске дошел до центрального парка. Люди с портретами своих предков возлагают цветы. Губернатор ХМАО Наталья Комарова в «Бессмертном полку» идет с фотографией ее дедушки: Владимира Васильевича Федюченко, участника Великой Отечественной войны, который был дважды ранен. Он награжден медалью «За боевые заслуги». Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU 10:48 Официальное поздравление губернатора ХМАО Натальи Комаровой 10:44 Рядом заработала «полевая кухня». Желающих съесть бесплатную гречневую кашу, традиционно, много. Фото: URA.RU 10:41 Началось шествие «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийске. По оценкам журналиста URA.RU, работающего на месте событий, «людей несколько тысяч». Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU 10:31 Начался парад военной техники. Показали даже известную «Катюшу» и легендарный легковой автомобиль «Победа». По улицам Ханты-Мансийска проехал и танк Т-34. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU 10:29 В Ханты-Мансийска началось движение парадных расчетов: пограничников, общественников-десантников, Росгвардейцов, нацгвардейцев, полиции. В отдельном парадном расчете прошли местные кадеты и «юнармейцы». Все происходит по музыку, которую играет местный оркестр. Фото: URA.RU Фото: URA.RU 10:23 Звучит Гимн Российской Федерации. Сатретдинов, на штабном автомобиле, поздравил силовиков и всех присутствующих с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Участники праздничных «коробок» пропели гимн. Фото: URA.RU 10:18 Парад Победы в Ханты-Мансийске начался. Под музыку «День Победы» по улице Ханты-Мансийска идут военизированные колонны. На трибунах — ветераны, жители города. Парад принимает глава полиции ХМАО генерал-майор Дамир Сатретдинов. Знаменная группа вынесла государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы. 10:12 В своей речи Комарова поименно перечислила и тех, кто погиб во время спецоперации России на Украине. Заканчивая речь, губернатор добавила: «Мы вместе! С днем Победы!» 10:11 Началась речь губернатора ХМАО Натальи Комаровой: «Защитить наследие Победы — наш долг! С нами в Югре победный май встречают 24 участника Великой Отечественной войны. Каждый день их жизни — колоссальная ценность», — заявила губернатор ХМАО. «Для нас счастье быть с вами, дорогие ветераны», — добавила Комарова. 10:04 С 12:00 для движения колонны участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» будут в Сургуте будут перекрыты:



— по улице Университетской от перекрестка с проспектом Ленина до улицы Энергетиков — улице Энгельса до перекрестка с улицей Республики — улица Гагарина — Мемориал Славы.



С 14:00 до 14:30 для проведения автомотопробега перекроют перекрестки по маршруту следования колонны от улицы Игоря Киртбая по Югорскому тракту — улица Энергетиков — улица Гагарина — Мемориал Славы:



— перекресток с улицей Игоря Киртбая;

— перекресток с улицей Заячий остров;

— перекресток с улицей Никольской;

— перекресток с улицей Энгельса;

— перекресток с улицей Энергетиков;

— перекресток с улицей Гагарина.



С 15:00 до 15:30 для проведения велопробега временно перекроют перекрестки по маршруту следования колонны от улицы Энгельса по Югорскому тракту — улица Энергетиков — улица Гагарина — Мемориал Славы:



— перекресток с улицей Энгельса;

— перекресток с улицей Энергетиков;

— перекресток с улицей Гагарина.



Для проведения праздничного салюта в Сургуте с 17:00 до 22:00 будут перекрыты

— по улице Югорский тракт (одна сторона) по направлению от улицы Энергетиков до улицы Энгельса;



С 20:30 до 22:00 будут перекрытие по улице Югорский тракт (одна сторона) по направлению от улицы Энгельса до улицы Энергетиков». Фото: URA.RU 09:58 В Сургуте временно перекрыли несколько дорог и перекрестков для формирования колоны участников Всероссийской акции «Бессмертный полк». Сейчас движение невозможно по улице Университетской от перекрестка с проспектом Ленина до улицы Энергетиков

В ХМАО, впервые за два года, мероприятия ко Дню Победы проходят оффлайн. Праздничные мероприятия пройдут в каждом из 22 муниципальных образований. URA.RU ведет трансляцию событий, начиная с Ханты-Мансийска и заканчивая праздничными салютами в городах региона. 11:20 09.05.2022 На мероприятия, посвященные Дню Победы в Сургуте, пришли несколько тысяч местных жителей. «Только участников больше полутысячи», — заявили местные власти. Сейчас все ждут начала шествия «Бессмертного полка». 11:05 09.05.2022 Мероприятия, посвященные Дню Победы начались в Сургуте. «Дорогие ветераны, мы вас не подведем. Победа будет за нами. Сургут, с Днем Победы», — заявил на открытии торжественного митинга мэр города Андрей Филатов. 11:00 09.05.2022 «Бессмертный полк» в Ханты-Мансийске дошел до центрального парка. Люди с портретами своих предков возлагают цветы. Губернатор ХМАО Наталья Комарова в «Бессмертном полку» идет с фотографией ее дедушки: Владимира Васильевича Федюченко, участника Великой Отечественной войны, который был дважды ранен. Он награжден медалью «За боевые заслуги». 10:48 09.05.2022 Официальное поздравление губернатора ХМАО Натальи Комаровой 10:44 09.05.2022 Рядом заработала «полевая кухня». Желающих съесть бесплатную гречневую кашу, традиционно, много. 10:41 09.05.2022 Началось шествие «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийске. По оценкам журналиста URA.RU, работающего на месте событий, «людей несколько тысяч». 10:31 09.05.2022 Начался парад военной техники. Показали даже известную «Катюшу» и легендарный легковой автомобиль «Победа». По улицам Ханты-Мансийска проехал и танк Т-34. 10:29 09.05.2022 В Ханты-Мансийска началось движение парадных расчетов: пограничников, общественников-десантников, Росгвардейцов, нацгвардейцев, полиции. В отдельном парадном расчете прошли местные кадеты и «юнармейцы». Все происходит по музыку, которую играет местный оркестр. 10:23 09.05.2022 Звучит Гимн Российской Федерации. Сатретдинов, на штабном автомобиле, поздравил силовиков и всех присутствующих с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Участники праздничных «коробок» пропели гимн. 10:18 09.05.2022 Парад Победы в Ханты-Мансийске начался. Под музыку «День Победы» по улице Ханты-Мансийска идут военизированные колонны. На трибунах — ветераны, жители города. Парад принимает глава полиции ХМАО генерал-майор Дамир Сатретдинов. Знаменная группа вынесла государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы. 10:12 09.05.2022 В своей речи Комарова поименно перечислила и тех, кто погиб во время спецоперации России на Украине. Заканчивая речь, губернатор добавила: «Мы вместе! С днем Победы!» 10:11 09.05.2022 Началась речь губернатора ХМАО Натальи Комаровой: «Защитить наследие Победы — наш долг! С нами в Югре победный май встречают 24 участника Великой Отечественной войны. Каждый день их жизни — колоссальная ценность», — заявила губернатор ХМАО. «Для нас счастье быть с вами, дорогие ветераны», — добавила Комарова. 10:04 09.05.2022 С 12:00 для движения колонны участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» будут в Сургуте будут перекрыты: — по улице Университетской от перекрестка с проспектом Ленина до улицы Энергетиков — улице Энгельса до перекрестка с улицей Республики — улица Гагарина — Мемориал Славы. С 14:00 до 14:30 для проведения автомотопробега перекроют перекрестки по маршруту следования колонны от улицы Игоря Киртбая по Югорскому тракту — улица Энергетиков — улица Гагарина — Мемориал Славы: — перекресток с улицей Игоря Киртбая; — перекресток с улицей Заячий остров; — перекресток с улицей Никольской; — перекресток с улицей Энгельса; — перекресток с улицей Энергетиков; — перекресток с улицей Гагарина. С 15:00 до 15:30 для проведения велопробега временно перекроют перекрестки по маршруту следования колонны от улицы Энгельса по Югорскому тракту — улица Энергетиков — улица Гагарина — Мемориал Славы: — перекресток с улицей Энгельса; — перекресток с улицей Энергетиков; — перекресток с улицей Гагарина. Для проведения праздничного салюта в Сургуте с 17:00 до 22:00 будут перекрыты — по улице Югорский тракт (одна сторона) по направлению от улицы Энергетиков до улицы Энгельса; С 20:30 до 22:00 будут перекрытие по улице Югорский тракт (одна сторона) по направлению от улицы Энгельса до улицы Энергетиков». 09:58 09.05.2022 В Сургуте временно перекрыли несколько дорог и перекрестков для формирования колоны участников Всероссийской акции «Бессмертный полк». Сейчас движение невозможно по улице Университетской от перекрестка с проспектом Ленина до улицы Энергетиков