Югорские VIP прошли с портретами героев войны

09 мая 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Югорские политики приняли участие в шествии «Бессмертного полка» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Югорские политики во главе с губернатором ХМАО Натальи Комаровой приняли участие в шествии «Бессмертного полка». К традиционной акции они присоединились в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU. Губернатор ХМАО несла на штендере фотографию со своим дедушкой, Владимиром Федюченко, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Он награжден медалью «За боевые заслуги». В архивных документах его родственники нашли наградной лист с записью: «Товарищ Федюченко показал себя хорошим специалистом и оказывает большую помощь в выполнении плана ремонта». Председатель думы Югры Борис Хохряков шел с фотографией своего отца Сергея Хохрякова. Во время Великой Отечественной войны он работал на Уфимском моторном заводе. Предприятие удалось эвакуировать из Рыбинска в Уфу в кратчайшие сроки в 1941 году. Отец спикера думы Югры работал там вплоть до 9 мая 1945 года. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин во время акции «Бессмертный полк» отдал дань памяти своего деда, Михаила Юрьева. Он был призван на фронт 17 июля 1941 года. Боевой путь прошел в составе минометной роты, являлся командиром пулеметного расчета. Погиб в бою в районе города Ауце, Латвия. Дед Ряшина, будучи тяжело раненым, набросился на немецкого офицера и, вцепившись ему в горло, не выпустил из своих рук, пока не умер. Похоронен в братской могиле в 60 км от Юрмалы в Латвии. Награжден: Орденом Славы III степени, Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Югорские политики во главе с губернатором ХМАО Натальи Комаровой приняли участие в шествии «Бессмертного полка». К традиционной акции они присоединились в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU. Губернатор ХМАО несла на штендере фотографию со своим дедушкой, Владимиром Федюченко, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Он награжден медалью «За боевые заслуги». В архивных документах его родственники нашли наградной лист с записью: «Товарищ Федюченко показал себя хорошим специалистом и оказывает большую помощь в выполнении плана ремонта». Председатель думы Югры Борис Хохряков шел с фотографией своего отца Сергея Хохрякова. Во время Великой Отечественной войны он работал на Уфимском моторном заводе. Предприятие удалось эвакуировать из Рыбинска в Уфу в кратчайшие сроки в 1941 году. Отец спикера думы Югры работал там вплоть до 9 мая 1945 года. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин во время акции «Бессмертный полк» отдал дань памяти своего деда, Михаила Юрьева. Он был призван на фронт 17 июля 1941 года. Боевой путь прошел в составе минометной роты, являлся командиром пулеметного расчета. Погиб в бою в районе города Ауце, Латвия. Дед Ряшина, будучи тяжело раненым, набросился на немецкого офицера и, вцепившись ему в горло, не выпустил из своих рук, пока не умер. Похоронен в братской могиле в 60 км от Юрмалы в Латвии. Награжден: Орденом Славы III степени, Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.