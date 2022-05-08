Губернатор Куйвашев и мэр Орлов прошли в «Бессмертном полку». Фото, видео

09 мая 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Губернатор по традиции нес портрет своего деда Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) вместе уральцами прошли в рядах «Бессмертного полка» по центру Екатеринбурга. Губернатор по традиции нес портрет своего деда — участника Великой Отечественной войны Леонида Васильевича Куйвашева. «Я бы хотел, чтобы мой дед тоже видел, как мы приветствуем, как чествуем наших ветеранов. Мой дед служил, дослужил до 1943 года, потом был комиссован, ему ампутировали ногу. Второй мой дед пропал без вести. Вы видите, сегодня — море бессмертного полка. Это праздник со слезами на глазах для любого русского человека, для любого, чьи родственники воевали. Это важный элемент воспитания. Семейное общение, передача памяти о подвигах наших предков — это главное, что мы должны поддерживать — в школах, различными мероприятиями. Но главное — это семья. Мне о подвигах моих дедов рассказали в семье, я даже застал, когда мне немножко дед мой рассказывал. А я сыну рассказал о своих предках», — отметил Евгений Куйвашев. А в руках у мэра Орлова была фотография деда — капитана-артиллериста Александра Ивановича Орлова. Градоначальник пришел на акцию «Бессмертный полк» вместе со своей внучкой — она сидела у него на плечах. Некоторые екатеринбургские политики не стали участвовать в «полку», поскольку, как они сами признались, фотографии их родственников-фронтовиков не сохранились. В 2022 году Бессмертный полк вернулся в оффлайн. Из-за пандемии в течение последних двух лет акция проводилась в онлайн-формате. В этом году шествия «Бессмертного полка» состоялись в городах, деревнях и поселках 55 муниципальных образований Свердловской области.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) вместе уральцами прошли в рядах «Бессмертного полка» по центру Екатеринбурга. Губернатор по традиции нес портрет своего деда — участника Великой Отечественной войны Леонида Васильевича Куйвашева. «Я бы хотел, чтобы мой дед тоже видел, как мы приветствуем, как чествуем наших ветеранов. Мой дед служил, дослужил до 1943 года, потом был комиссован, ему ампутировали ногу. Второй мой дед пропал без вести. Вы видите, сегодня — море бессмертного полка. Это праздник со слезами на глазах для любого русского человека, для любого, чьи родственники воевали. Это важный элемент воспитания. Семейное общение, передача памяти о подвигах наших предков — это главное, что мы должны поддерживать — в школах, различными мероприятиями. Но главное — это семья. Мне о подвигах моих дедов рассказали в семье, я даже застал, когда мне немножко дед мой рассказывал. А я сыну рассказал о своих предках», — отметил Евгений Куйвашев. А в руках у мэра Орлова была фотография деда — капитана-артиллериста Александра Ивановича Орлова. Градоначальник пришел на акцию «Бессмертный полк» вместе со своей внучкой — она сидела у него на плечах. Некоторые екатеринбургские политики не стали участвовать в «полку», поскольку, как они сами признались, фотографии их родственников-фронтовиков не сохранились. В 2022 году Бессмертный полк вернулся в оффлайн. Из-за пандемии в течение последних двух лет акция проводилась в онлайн-формате. В этом году шествия «Бессмертного полка» состоялись в городах, деревнях и поселках 55 муниципальных образований Свердловской области.