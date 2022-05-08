Парад Победы остается для челябинцев любимым событием 9 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Торжественное построение войск Челябинского гарнизона, которое все называют парадом, состоялось в Челябинске 9 мая. В День Победы по центру города прошагали порядка 2 тысяч военнослужащих и силовиков, прошло порядка 40 единиц техники и пролетели несколько самолетов.

Парад начался со трансляции песни «Священная война». О построении войск доложил замначальника гарнизона Александр Шкребтий. Начальник гарнизона последовательно поздравил с праздником ветеранов, военнослужащих и других участников парада. Затем слово предоставили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

«В этот день мы склоняем голову перед доблестными защитниками Отечества. Перед теми, кто ковал Победу в тылу. Сегодня наша армия проявляет небывалую силу духа. Россия всегда гордилась и чтила своих героев. Скорбим вместе с близкими каждого павшего воина. Они достойны вечной славы», — обратился к собравшимся глава региона, после чего прозвучал гимн России.

В начале колонны прошли штурманы, рота почетного караула, барабанщики и кадеты. За ними прошагали юнармейцы и взвод в форме времен Великой Отечественной войны с собаками. Далее следовали ветераны, парадные расчеты Оршанской смешанной авиадивизии, учебной авиабазы, факультета подготовки штурманов, танкисты. Завершили прохождение представители иных силовых структур: полицейские, колонну которых возглавил генерал Михаил Скоков, сотрудники ГУФСИН и управления МЧС. Затем над собравшимися пролетела пара АН-2 областного отделения ДОСААФ России.

Затем по площади прошла техника: танки Т-34 и ИС-3, самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152 «Зверобой» и «Катюша». За ними следовали «ГАЗ-67» с орудиями появляются, лендлизовский внедорожник «Виллис», знаменитая армейская «полуторка», послевоенные армейские автомобили, поисково-эвакуационные машины Роскосмоса и бронеавтомобили производства миасского автозавода «Урал». После этого на площади Революции будет развернута выставка техники.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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