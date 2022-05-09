Минстрой оценит стоимость восстановления Донбасса

Минстрой оценит затраты на восстановление Донбасса Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Минстрой России начал оценку затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

«Мы уже начали оценку затрат. Специалисты Минстроя уже работают и проводят оценку ситуации, недавно в Донбассе побывал мой заместитель», — передает РИА «Новости» слова Файзуллина.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщал, чем закончится спецоперация на Украине. По словам главы МИДа, конфликт закончится договором, однако его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат. Тем временем, в Минобороны РФ сообщили, что задачей второго этапа спецоперации является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной.