08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

В Сургуте День Победы празднуют беженцы из Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечный огонь .Сургут, вечный огонь, мемориал славы, день победы, 9 мая
В Сургут на Мемориал Славы прибыла группа эвакуированных жителей из Донбасса Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

В Сургуте беженцы из Донбасса приняла участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Об этом URA.RU рассказала руководитель группы эвакуированных жителей из ДНР и ЛНР Ирина Дикун.

«Мы с 1 мая знали, что будем участвовать в 9 мая. Для нас это честь, потому что ветераны это наше святое. Мы очень рады. В душе до такой степени тепло, что мы находимся со всеми. Мы видим наших ветеранов, мы одни русские люди, русский дух. Поэтому сегодня мы обязаны были здесь быть», — рассказала Дикун.

В Сургут эвакуированные жители Донбасса прибыли в начале марта. Они размещены на спортивной базе «Олимпия». Дети школьного возраста уже определены в школы и проходят обучение. Параллельно с беженцами занимаются специалисты в плане их психологической и социальной реабилитации.

Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.

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В Сургуте беженцы из Донбасса приняла участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Об этом URA.RU рассказала руководитель группы эвакуированных жителей из ДНР и ЛНР Ирина Дикун. «Мы с 1 мая знали, что будем участвовать в 9 мая. Для нас это честь, потому что ветераны это наше святое. Мы очень рады. В душе до такой степени тепло, что мы находимся со всеми. Мы видим наших ветеранов, мы одни русские люди, русский дух. Поэтому сегодня мы обязаны были здесь быть», — рассказала Дикун. В Сургут эвакуированные жители Донбасса прибыли в начале марта. Они размещены на спортивной базе «Олимпия». Дети школьного возраста уже определены в школы и проходят обучение. Параллельно с беженцами занимаются специалисты в плане их психологической и социальной реабилитации. Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.
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