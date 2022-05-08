В Сургуте День Победы празднуют беженцы из Донбасса

09 мая 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

В Сургут на Мемориал Славы прибыла группа эвакуированных жителей из Донбасса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины В Сургуте беженцы из Донбасса приняла участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Об этом URA.RU рассказала руководитель группы эвакуированных жителей из ДНР и ЛНР Ирина Дикун. «Мы с 1 мая знали, что будем участвовать в 9 мая. Для нас это честь, потому что ветераны это наше святое. Мы очень рады. В душе до такой степени тепло, что мы находимся со всеми. Мы видим наших ветеранов, мы одни русские люди, русский дух. Поэтому сегодня мы обязаны были здесь быть», — рассказала Дикун. В Сургут эвакуированные жители Донбасса прибыли в начале марта. Они размещены на спортивной базе «Олимпия». Дети школьного возраста уже определены в школы и проходят обучение. Параллельно с беженцами занимаются специалисты в плане их психологической и социальной реабилитации. Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте беженцы из Донбасса приняла участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Об этом URA.RU рассказала руководитель группы эвакуированных жителей из ДНР и ЛНР Ирина Дикун. «Мы с 1 мая знали, что будем участвовать в 9 мая. Для нас это честь, потому что ветераны это наше святое. Мы очень рады. В душе до такой степени тепло, что мы находимся со всеми. Мы видим наших ветеранов, мы одни русские люди, русский дух. Поэтому сегодня мы обязаны были здесь быть», — рассказала Дикун. В Сургут эвакуированные жители Донбасса прибыли в начале марта. Они размещены на спортивной базе «Олимпия». Дети школьного возраста уже определены в школы и проходят обучение. Параллельно с беженцами занимаются специалисты в плане их психологической и социальной реабилитации. Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.