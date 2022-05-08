В Тюмени проходят мероприятия в честь Дня Победы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы выстроились очереди за гречневой кашей, которую бесплатно раздают у Технопарка из полевой кухни. Об этом с места событий передает фотокорреспондент URA.RU.

«Очередь у Технопарка за кашей. В очереди более 100 человек», — рассказал сотрудник редакции.

Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» прошло в областной столице впервые за три года. URA.RU ведет трансляцию празднования.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU