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В Тюмени выстроились очереди за бесплатной кашей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Тюмень
В Тюмени проходят мероприятия в честь Дня Победы Фото:

Тюменцы выстроились очереди за гречневой кашей, которую бесплатно раздают у Технопарка из полевой кухни. Об этом с места событий передает фотокорреспондент URA.RU.

«Очередь у Технопарка за кашей. В очереди более 100 человек», — рассказал сотрудник редакции.

Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» прошло в областной столице впервые за три года. URA.RU ведет трансляцию празднования.

9 мая. Тюмень
Фото:

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Тюменцы выстроились очереди за гречневой кашей, которую бесплатно раздают у Технопарка из полевой кухни. Об этом с места событий передает фотокорреспондент URA.RU. «Очередь у Технопарка за кашей. В очереди более 100 человек», — рассказал сотрудник редакции. Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» прошло в областной столице впервые за три года. URA.RU ведет трансляцию празднования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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