Как в Тюмени празднуют День Победы. Онлайн-трансляция URA.RU

09 мая 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

Парад Победы 9 мая пройдет в Тюмени впервые с 2019 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Парад Победы 9 мая пройдет в Тюмени впервые с 2019 года. Кроме того, жители города вместе пройдут с портретами родственников-фронтовиков в рамках акции «Бессмертный полк». URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места событий. 11:21 . Губернатор Моор также прошел в рядах «Бессмертного полка» Фото: Денис Моргунов 11:16 . В эти минуты в тюменских дворах, где проживают ветераны, проходят концерты в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне Фото: информационный центр правительства Тюменской области 11:12 . Власти Тюмени настаивали на том, чтобы не использовать любую партийную символику во время шествия «Бессмертного полка». Но тюменские коммунисты из Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) не согласились с требованиями мэрии Фото: Денис Моргунов 11:05 . Тысячи тюменцев вышли на акцию «Бессмертный полк», автором которой в 2007 году стал наш земляк Геннадий Иванов Фото: Денис Моргунов Фото: Денис Моргунов 10:57. Во время парада Победы центр Тюмени перекрыт Фото: мэрия Тюмени 10:53 . Тюменцы пришли на парад с портретами родных — участников Великой Отечественной войны Фото: Денис Моргунов 10:50 . По улицам города прошла военная техника Фото: Денис Моргунов 10:43 . На трибунах парад приветствуют ветераны Фото: Денис Моргунов 10:26. Начался парад Победы — в нем принимают участие войска тюменского гарнизона. Губернатор Александр Моор находится на трибуне с мэром Тюмени Русланом Кухаруком Денис Моргунов 10:14 . Губернатор Моор напомнил, что акция «Бессмертный полк» родилась в Тюмени 10:00 . Тюменцев с праздником поздравил губернатор Александр Моор. «Наши деды и прадеды жили ради процветания Отечества, ради счастливого будущего детей и внуков. И мы, их потомки, будем верны этим целям. Вечная слава победителям! С праздником! С Днем Победы!» — обратился к землякам глава региона.

Парад Победы 9 мая пройдет в Тюмени впервые с 2019 года. Кроме того, жители города вместе пройдут с портретами родственников-фронтовиков в рамках акции «Бессмертный полк». URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места событий. 11:21 09.05.2022 . Губернатор Моор также прошел в рядах «Бессмертного полка» 11:16 09.05.2022 . В эти минуты в тюменских дворах, где проживают ветераны, проходят концерты в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 11:12 09.05.2022 . Власти Тюмени настаивали на том, чтобы не использовать любую партийную символику во время шествия «Бессмертного полка». Но тюменские коммунисты из Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) не согласились с требованиями мэрии 11:05 09.05.2022 . Тысячи тюменцев вышли на акцию «Бессмертный полк», автором которой в 2007 году стал наш земляк Геннадий Иванов 10:57 . Во время парада Победы центр Тюмени перекрыт 10:53 09.05.2022 . Тюменцы пришли на парад с портретами родных — участников Великой Отечественной войны 10:50 09.05.2022 . По улицам города прошла военная техника 10:43 09.05.2022 . На трибунах парад приветствуют ветераны 10:26. Начался парад Победы — в нем принимают участие войска тюменского гарнизона. 10:14 09.05.2022 . Губернатор Моор напомнил, что акция «Бессмертный полк» родилась в Тюмени 10:00 09.05.2022 . Тюменцев с праздником поздравил губернатор Александр Моор. «Наши деды и прадеды жили ради процветания Отечества, ради счастливого будущего детей и внуков. И мы, их потомки, будем верны этим целям. Вечная слава победителям! С праздником! С Днем Победы!» — обратился к землякам глава региона.