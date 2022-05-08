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Военная техника вызвала ажиотаж среди тюменцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Тюмень
Особенной популярностью боевые машины пользуются у детей Фото:

Военная техника, выставленная в честь 9 Мая на площади у тюменского технопарка, вызвала ажиотаж у тюменцев. Об этом с места событий передает фотокорреспондент URA.RU.

«На площади, где выставлена военная техника, около двух тысяч тюменцев. Особенно популярностью боевые машины пользуются у детей — они буквально облепили ее», — рассказал сотрудник агентства.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы выстроились в очередь за бесплатной гречневой кашей. Агентство ведет трансляцию празднования Дня Победы.

9 мая. Тюмень
Фото:

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Военная техника, выставленная в честь 9 Мая на площади у тюменского технопарка, вызвала ажиотаж у тюменцев. Об этом с места событий передает фотокорреспондент URA.RU. «На площади, где выставлена военная техника, около двух тысяч тюменцев. Особенно популярностью боевые машины пользуются у детей — они буквально облепили ее», — рассказал сотрудник агентства. Ранее URA.RU писало, что тюменцы выстроились в очередь за бесплатной гречневой кашей. Агентство ведет трансляцию празднования Дня Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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