Особенной популярностью боевые машины пользуются у детей
Военная техника, выставленная в честь 9 Мая на площади у тюменского технопарка, вызвала ажиотаж у тюменцев. Об этом с места событий передает фотокорреспондент URA.RU.
«На площади, где выставлена военная техника, около двух тысяч тюменцев. Особенно популярностью боевые машины пользуются у детей — они буквально облепили ее», — рассказал сотрудник агентства.
Ранее URA.RU писало, что тюменцы выстроились в очередь за бесплатной гречневой кашей. Агентство ведет трансляцию празднования Дня Победы.
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