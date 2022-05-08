Особенной популярностью боевые машины пользуются у детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Военная техника, выставленная в честь 9 Мая на площади у тюменского технопарка, вызвала ажиотаж у тюменцев. Об этом с места событий передает фотокорреспондент URA.RU.

«На площади, где выставлена военная техника, около двух тысяч тюменцев. Особенно популярностью боевые машины пользуются у детей — они буквально облепили ее», — рассказал сотрудник агентства.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы выстроились в очередь за бесплатной гречневой кашей. Агентство ведет трансляцию празднования Дня Победы.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU